Soigné dans un collège vétérinaire de l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard après avoir été heurté par une voiture, en octobre 2021, un aigle à tête blanche se porte bien et il aura droit à une nouvelle demeure.

Baptisé Buddy, l’ aigle 450 — le 450e patient de l'hôpital du collège vétérinaire de l'Atlantique en 2021 — serait le deuxième oiseau au monde à subir une intervention chirurgicale pour une compression de la moelle épinière.

Ça a peut-être été fait sur un pingouin il y a 20 ans, mais ce n'était pas vraiment documenté , a déclaré la technicienne de la faune Fiep de Bie dans une récente entrevue.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Buddy, un aigle à tête blanche, a été hospitalisé au collège vétérinaire de l'Atlantique, à Charlottetown. Il a été gravement blessé après avoir été renversé par un véhicule en octobre 2021. Photo : La Presse canadienne / Atlantic Veterinary College

Elle précise que cette opération est parfois pratiquée sur des chats ou des chiens.

C'était très excitant. Une semaine après l'opération, l'aigle était capable de se tenir debout, nous savions donc que nous allions dans la bonne direction , a déclaré Fiep de Bie.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Au collège vétérinaire de l'Atlantique, à Charlottetown, on a pratiqué une rare et délicate opération de la moelle épinière sur un aigle à tête blanche. Photo : La Presse canadienne / Atlantic Veterinary College

Lorsque l’oiseau a été amené à l'hôpital vétérinaire, il avait de graves blessures à la tête et de petites coupures et ecchymoses aux pattes, a-t-elle déclaré. Il avait beaucoup de sang sur la tête et toutes ses plumes sur la tête avaient disparu.

Une semaine après son admission, le personnel a remarqué que l'aigle ne pouvait pas se tenir debout.

Buddy, un aigle à tête blanche, était en piteux état lorsqu'il est arrivé au collège vétérinaire de l'Atlantique en octobre 2021, après avoir été renversé par une voiture à l'Île-du-Prince-Édouard. On ne croyait pas qu'il survivrait. Photo : Atlantic Veterinary College

Une tomographie a ensuite confirmé une fracture de la colonne vertébrale et une compression de la moelle épinière, raconte Fiep de Bie. Les nerfs sont en quelque sorte pincés, ce qui a provoqué une paralysie.

Bien que la chirurgie de la colonne vertébrale ait été un succès, ce sont les blessures secondaires qui étaient particulièrement préoccupantes, dit-elle.

L'oiseau de proie avait une longue convalescence devant lui.

Fiep de Bie est technicienne de la faune. Photo : CBC / Nicole Williams

Buddy, un mâle, est âgé d'environ 6 ans. La durée de vie d'un aigle à tête blanche, aussi appelé pygargue à tête blanche, est d'une trentaine d'années.

Nous pensions qu'il était condamné à mort , admet la technicienne. Nous avons envisagé l'euthanasie à plusieurs reprises. Mais cet aigle a montré tellement de détermination [...] Il est sorti dehors, il a commencé à se percher, ses pattes guérissaient.

Un nouveau domicile

Au fur et à mesure que la santé de l'oiseau s'améliorait, le personnel a commencé à lui chercher un refuge.

Buddy arrive à son nouveau domicile à Seaforth, en Nouvelle-Écosse, vendredi. Photo : CBC / David Laughlin

Les dommages à l'os du poignet étaient trop graves pour que l'oiseau vole sur de longues distances, se souvient Fiep de Bie. L'été dernier, le collège vétérinaire de l'Atlantique avait fait savoir que Buddy ne pourrait jamais retourner à la nature comme avant, à cause de son état physique.

Ils se sont tournés vers l'organisme Hope for Wildlife, à Seaforth, près d’Halifax en Nouvelle-Écosse, qui sauve, réhabilite et libère des animaux sauvages. Hope Swinimer, fondatrice du centre, s'est dite enthousiasmée par la nouvelle pensionnaire.

L'aigle à tête blanche Buddy dans sa nouvelle demeure à Seaforth, en Nouvelle-Écosse, le 6 janvier 2023. L'enclos lui permet d'avoir de la lumière naturelle et de recevoir de la pluie. Photo : CBC / David Laughlin

L'oiseau a été transporté vendredi de l'Île-du-Prince-Édouard vers la Nouvelle-Écosse, où il a pris possession de son nouveau domicile : un enclos de 15 mètres de long et de trois mètres de haut construit expressément pour lui, avec vue sur la mer d'un côté et sur un boisé de l'autre.

L'enclos permet à l'aigle d'avoir de la lumière naturelle et de recevoir de la pluie.

Il aura beaucoup d'air frais, une belle vue, il sera très stimulé , a déclaré Hope Swinimer.

Hope Swinimer, de l'organisme Hope for Wildlife, spécialisé dans la réhabilitation des animaux sauvages, à Seaforth en Nouvelle-Écosse. Photo : CBC / David Laughlin

Le personnel a également placé des bûches laissées par l'ouragan Fiona comme perchoirs pour l'oiseau, a-t-elle déclaré. Bien sûr, nous sommes inquiets parce que nous espérons qu'il va s'installer et être à l'aise.

Fiep de Bie raconte que Buddy a immédiatement pris son envol pour se poser sur une branche dans son nouvel enclos, vendredi, ce qui l'a rassurée.

Ma plus grande crainte, c'est qu'il soit très nerveux. Nous réévaluerons si cela se produit , a déclaré Hope Swinimer. Nous voulons que tous nos animaux d'éducation aient une bonne vie avec nous. J'espère vraiment qu'avec un peu de temps et de patience, de part et d'autre, il s'installera assez bien.

Des travailleurs et des étudiants du collège vétérinaire de l'Atlantique, situé à l'Île-du-Prince-Édouard, ont amené l'aigle Buddy à sa nouvelle demeure au refuge Hope for Wildlife, en Nouvelle-Écosse, vendredi. Photo : CBC / Shane Hennessey

Hope Swinimer explique que l'organisme qu'elle a fondé s'est donné une mission d'éducation. Après son séjour à l'hôpital vétérinaire, Buddy est relativement acclimaté aux humains, mais s’il voit des visiteurs au refuge, ce ne sera que graduellement.

La Dre Lara Cusack, du collège vétérinaire, s'est dite un peu triste de devoir se séparer de Buddy après tout ce temps passé à l'hôpital.

Mais nous serions encore plus tristes si on n'avait pas la chance de lui donner une demeure permanente , a-t-elle dit.