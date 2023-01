Des prestations financières jugées insuffisantes pour les donneurs vivants

Les prestations d'assurance-emploi fédérale offrent 55 % du salaire au donneur jusqu'à la concurrence de 638 $ par semaine. Depuis le 20 décembre, cette prestation est passée d'un maximum de 15 semaines à 26 semaines.

Mélanie Dupont s'apprête à donner l'un de ses reins à son conjoint, Vincent Boulay, à la fin du mois de janvier. Elle juge que les montants offerts sont insuffisants. À 55% de mon salaire avec le coût de la vie, c'est pas beaucoup , croit-elle.

Pour éviter de contracter une maladie, le couple s'Isole depuis la fin du mois de décembre. Mme Dupont devra donc vivre avec les prestations d'assurance-emploi pour un minimum de trois mois en comptant la convalescence postopératoire.

Trouver d'autres sources de revenus

D'autres programmes au Québec existent pour dédommager les donneurs. Les travailleurs ont droit à deux journées payées pour faire un don d'organes ou de tissus.

Transplant Québec peut aussi offrir aux donneurs une compensation allant jusqu'à 5715 $, mais en raison de son salaire jugé trop élevé, Mme Dupont affirme n'avoir droit qu'à 60 $ supplémentaires par semaine.

Le couple de Beaucerons s'est ainsi tourné vers une campagne de financement en ligne pour s'assurer une sécurité financière. Ils ont pu récolter un peu plus de 7500 $ jusqu'à maintenant.

Plus de prestations pour favoriser les dons vivants

Selon eux, les gouvernements auraient tout à gagner à augmenter les prestations aux donneurs vivants, dont les organes sont à l'origine d'environ 30 % des greffes au pays.

M. Boulay croit aussi que l'État pourrait faire des économies. Ça [pourrait] sauver énormément d'argent au gouvernement parce que les traitements de dialyse que je fais coûtent environ 60 000 $ par année tandis qu'une greffe coûte environ 25 000 $.

Le taux de réussite est aussi plus élevé que lorsqu'un organe provient d'un donneur décédé et l'attente est moins longue, selon Vincent Boulay, qui recevra le rein de sa conjointe. On parle d'un an et demi d'attente, alors qu'avoir un rein d'un donneur décédé, cela peut prendre en moyenne quatre ans , soutient-il.

En Nouvelle-Zélande, depuis 2017, les personnes qui donnent un organe de leur vivant sont dédommagées à 100 % pour leur perte de salaire engendrée par la chirurgie.

Avec la collaboration de Magalie Masson