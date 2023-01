Un couple de maraîchers surpris par une récolte inattendue

Pourtant, la rabiole, un cousin du radis dont le goût est sucré, n'est pas un légume qui résiste bien au froid, explique la maraîchère Ann-Renée Tisseur.

Malgré les toiles de plastique qui les recouvrent pour les récoltes automnales, c'est une première pour le mois de janvier, précise-t-elle. Surtout que la rabiole n'est pas une culture qui tolère les grands froids. Normalement, à ce temps-ci de l'année, il aurait dû y avoir des froids qui auraient tué la culture.

La Ferme Potagère se situe à Magog, sur le chemin Ayer's Cliff. Photo : Joël Provencher

C'est par hasard que les entrepreneurs ont réalisé la présence de cette récolte entière de rabioles, le 4 janvier dernier. La surprise est survenue lorsque le copropriétaire Sébastien Lefebvre a profité du redoux pour compléter le nettoyage de son terrain.

Cette semaine, il n'y avait pas de neige, alors j'ai décidé d'aller faire du nettoyage dans le jardin. En enlevant la toile, je me suis rendu compte que les rabioles étaient encore très belles, elles n'avaient pas gelé, elles étaient prêtes à être cueillies , explique l'agriculteur, perplexe.

Vers un décalage des saisons

Cette situation inusitée amène le couple à se poser des questions pour le déroulement des prochaines saisons.

Ça nous fait nous demander si on se prépare en conséquence d'un automne aussi tardif, on va pouvoir faire des récoltes jusqu'en janvier, ou que c'était exceptionnel et que ça ne se reproduira pas , réfléchit Ann-Renée Tisseur, à voix haute.