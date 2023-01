Les producteurs québécois de canneberges ont enregistré des récoltes record en 2022 : 336 millions de livres de baies ont été cueillies, soit 116 millions de plus que l’an dernier. La très grande majorité (90 %) a été cultivée au Centre-du-Québec, rapporte l’Association des producteurs de canneberges.

Le cultivateur et coactionnaire des Jardins VMO à Drummondville, Jean Olsthoorn, a produit deux fois plus de ce fruit cet automne que durant la même période l’an dernier.

Je n’ai jamais eu autant de canneberges en 16 ans de production. Ça aide quand on a eu une année moins bonne comme en 2021 , a-t-il commenté.

Cette saison parfaite s’explique par les conditions météorologiques idéales qui ont été recensées en 2022, indique Vincent Godin, président de l’Association des producteurs de canneberges du Québec.

Il n’y a pas eu d’extrêmes, de périodes de très grand froid au printemps ni de canicules prolongées durant l’été , relève-t-il. Les bourgeons ont ainsi été gardés intacts et ont pu mûrir en abondance.

De plus, les récoltes décevantes de 2021, marquées par des froids intenses et l'occurrence de canicules, ont mis la table à ce que Vincent Godin qualifie comme une saison exceptionnelle.

La canneberge est une plante bisannuelle, donc une année inférieure à la moyenne va être suivie d’une année supérieure à la moyenne , souligne-t-il.

Le dernier record de production avait été recensé en 2016, pour un total de 276 millions de livres de canneberges.

La superficie des cultures biologiques est en baisse

Malgré la présence de conditions météorologiques idéales, les producteurs de canneberges vivent des difficultés croissantes dans le secteur biologique.

Les pressions des insectes dommageables sont de plus en plus grandes et les outils qu’on a pour lutter contre eux sont assez limités , soutient Vincent Godin.

Une nouvelle technique pour limiter la présence d’insectes consiste à inonder tardivement les champs, mais la méthode s’accompagne d’une baisse des rendements. Ceux-ci n’atteignent que 50 % de la culture conventionnelle.

Ces dernières années, la superficie des terres affectées à la culture biologique est passée de 30 % à 22 % de l’ensemble des cultures de canneberges, constate l’Association des producteurs de canneberges du Québec.

Son président précise toutefois qu’il pourrait s’agir d’un retour à l’équilibre entre l’offre et la demande en baies biologiques.

Il y a eu une énorme vague de conversions à partir de 2014 jusqu’en 2019, ce qui a fait en sorte qu’il y a eu un peu trop de fruits biologiques sur le marché. Avec les conversions qu’on voit, le marché est en train de se stabiliser par rapport à la demande. , affirme M. Godin.

La production biologique demeure élevée en comparaison avec d’autres cultures québécoises, assure-t-il.

Avec les informations de Coralie Laplante