Un premier Noël orthodoxe en Ontario pour les réfugiés ukrainiens

Le Noël orthodoxe est souligné majoritairement par les populations ukrainiennes et russes, le 7 janvier, en raison de l’utilisation du calendrier julien, au lieu du calendrier grégorien.

Cette fête, marquée par des réjouissances, des festins et des rassemblements, est encore célébrée même au sein des communautés ukrainiennes implantées au Canada.

À Sudbury, après une messe et un repas vendredi, c’était le moment de la chorale. Une vingtaine de chanteurs de la région ont visité des membres de la paroisse de l’église ukrainienne orthodoxe St-Mary’s pour leur chanter des cantiques de Noël en Ukrainien.

Katherine Hucal et d'autres membres de la communauté ukrainienne ont chanté des chants de Noël à des fidèles de l'église orthodoxe St-Mary's de Sudbury. Photo : Radio-Canada / Francis Beaudry

C’était la première fois depuis janvier 2020 qu’ils ont pu perpétuer cette tradition.

Les célébrations de cette année pour la communauté de Sudbury se font avec l’ajout d’une vingtaine de familles de réfugiés ukrainiens arrivées durant l’année en raison de la guerre dans leur pays.

La communauté de l’église St-Mary's a organisé pour eux un repas de Noël pour les accueillir et pour leur permettre de vivre leurs traditions malgré les difficultés et l’inquiétude liées à la guerre.

L'église St-Mary's de Sudbury est un lieu de partage, de transmission de la foi orthodoxe et de la culture ukrainienne dans le Nord de l'Ontario. Photo : Radio-Canada / Francis Beaudry

Selon Katherine Hucal, directrice de l’école de danse ukrainienne St-Marys, l’objectif de la communauté est d’offrir un peu de réconfort aux familles.

En tant qu’Ukrainiens nés au Canada de parents ukrainiens, nous avons accueilli toutes les familles déplacées par la guerre en Ukraine , explique-t-elle.

À la messe de vendredi, il y avait plusieurs familles de réfugiés qui sont venus célébrer, et si ce n’est pas comme célébrer Noël en Ukraine, la plupart des familles, selon les commentaires que j’ai entendus, sont reconnaissantes de pouvoir vivre dans un pays sûr , ajoute-t-elle.

Des réfugiés célèbrent malgré les difficultés

À Toronto, des célébrations ont également eu lieu, notamment la messe avec la communauté ukrainienne, incluant de nombreux réfugiés qui ont fui la guerre pour arriver dans la Ville Reine.

Parmi eux, Yulia Kolodruv, qui est arrivée au pays il y a sept mois en provenance de la ville de Mykolaiv.

Yulia Kolodruv a fui seule l'Ukraine et tente maintenant de rebâtir sa vie à Toronto. Photo : CBC

Si à ses yeux la peur et l’anxiété liées à la guerre et à sa fuite du pays sont quelque peu tombées, elle pense encore à ceux qui sont encore en Ukraine.

C’est très difficile de comprendre que tous ces gens qui sont restés en Ukraine ne sont pas autant en sécurité que moi qui suis au Canada, ils souffrent, ils n’ont pas une vie normale, et c’est dur à comprendre , dit-elle.

Si elle est arrivée au Canada seule, Mme Kolodruv a tout de même pu célébrer le Noël orthodoxe avec ses nouveaux amis qu’elle a rencontrés ici.

Anna Chaukina, originaire de Kyiv, a quant à elle fui l’Ukraine il y a six mois avec son fils de neuf ans et son mari qui est depuis retourné en Ukraine pour combattre.

Anna Chaukina a fui l'Ukraine avec son mari et son fils de neuf ans, elle habitait à Kyiv. Photo : CBC

Présente à la messe, elle souligne les difficultés que vivent ceux qui ont fui leur pays.

C’est difficile parce que nous avions une vie normale comme vous, nous étions des gens normaux et en un instant tout s’est écroulé. Nous sommes devenus des réfugiés et nous devons commencer une nouvelle vie , explique-t-elle.

« Nous avons beaucoup de gens qui nous ont aidés ici, ils apportent beaucoup de lumière dans notre vie, mais il reste une partie très sombre en nous. Nous nous demandons constamment où sont nos proches, notre famille en Ukraine, vont-ils survivre, quand pourrons-nous les voir? C’est difficile de ne pas être capables de prévoir. » — Une citation de Anna Chaukina, réfugiée ukrainienne.

Mme Chaukina affirme que la messe lui permet de prendre contact avec sa communauté.

Je suis ici à l’église parce que je sens qu’ici j’ai une famille, une nouvelle famille, qui nous appuie et qui nous permet de nous appuyer les uns sur les autres. Nous ne sommes plus seuls , affirme-t-elle.

La rencontre entre deux communautés ukrainiennes

Martin Clouthier, qui fait partie de la nouvelle génération de descendants de la communauté ukrainienne de Sudbury, croit que la communauté accueille bien les nouveaux arrivants qui fuient la guerre et qui se retrouvent dans le Nord de l’Ontario.

Martin Clouthier, qui fait partie de la communauté ukrainienne du Grand Sudbury, voit une opportunité de partager ses traditions avec les nouveaux arrivants ukrainiens. Photo : Radio-Canada / Francis Beaudry

Les gens ici sont très généreux à ouvrir la porte à ceux qui sont nouveaux, on veut qu'ils se sentent acceptés dans la communauté , explique-t-il.

M. Clouthier affirme qu’il pourrait y avoir un échange de culture entre les deux communautés ukrainiennes.

On espère être capables de partager nos traditions, parce que nous les Ukrainiens de Sudbury on est ici depuis plus de 100 ans, alors nos traditions sont un peu plus vieilles que celles de ceux qui arrivent tout juste de l’Ukraine , ajoute-t-il.

Avec les informations de Carly Thomas de CBC.