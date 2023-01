Des Canadiens coincés dans l’État du Sinaloa, au Mexique, pourront rentrer chez eux

Des Canadiens coincés dans l'État du Sinaloa, dans l'ouest du Mexique, s'apprêtent à rentrer chez eux. En effet, deux aéroports ont repris leurs activités près de la ville de Mazatlan et offrent des vols vers le Canada, prévus samedi.

Plusieurs de ces vols sont à destination de villes de l'Ouest canadien, notamment Winnipeg, Calgary, Edmonton et Vancouver.

Les voyageurs quittant les hôtels de bord de mer de la région ont décrit une scène chaotique; des ascenseurs bondés et des halls d'entrée remplis de touristes attendant une navette vers les aéroports.

En effet, plusieurs Canadiens se sont retrouvés barricadés dans leurs hôtels, après que des violences eurent éclaté dans les rues de certaines villes de l'ouest du pays dans les jours suivant l'arrestation d'un des fils du célèbre narcotrafiquant « El Chapo ».

Le gouvernement canadien conseille à ses ressortissants qui séjournent dans certaines régions du Mexique de limiter leurs déplacements et de trouver refuge si possible. Les déplacements non essentiels sont aussi déconseillés dans l'État du Sinaloa, sauf dans la ville de Mazatlan.

Alors que des vols depuis Mazatlan sont prévus samedi pour WestJet, Swoop et Sunwing, les vols des transporteurs aériens américains, dont American Airlines et United Airlines, semblent toujours annulés.

Selon un porte-parole de Swoop, les aéroports de Mazatlan ont rouvert sans problèmes. Une forte présence militaire et policière persiste dans la région, pour assurer la sécurité du public , écrit-il dans un courriel.

Les vols de Swoop vers d'autres destinations au Mexique ne sont pas touchés par cette situation, même si notre personnel et nos passagers peuvent s'attendre à voir une présence accrue des forces de l'ordre dans plusieurs secteurs.

Nous continuons de surveiller la situation de près et nous sommes préparés à faire des changements dans nos opérations si la situation l'exige , ajoute le porte-parole.

De son côté, WestJet note que des politiques flexibles de modification et d'annulation des vols demeurent en place pour les clients ayant des réservations touchés par les restrictions de voyage en place.