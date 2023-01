Les parents de Valérie Grenier sont fiers de son premier slalom géant

La skieuse de 26 ans originaire de St-Isidore, dans l’est ontarien, a écrit une page de l’histoire samedi en Slovénie, en gagnant un slalom géant en Coupe du monde. Entre euphorie et fébrilité, Nathalie et Gabriel Grenier sont fiers d’être des témoins privilégiés de ce grand moment dans la vie de leur fille.

Valérie Grenier a créé la surprise à Kranjska Gora, lorsqu'elle a dominé chacune des deux manches pour compléter l’épreuve avec un chrono cumulatif d’une minute 55,01 secondes. Il s'agit par conséquent, de son premier podium en Coupe du monde. La dernière Canadienne à avoir gagné un slalom géant en Coupe du monde est Kathy Kreiner en 1974.

Valérie Grenier Photo : Getty Images / Christophe Pallot/Agence Zoom

Bien qu'étant loin d'elle, Nathalie et Gabriel Grenier, ses parents, sont toujours sur un petit nuage.

Dans une entrevue accordée à Daniel Bouchard pour le Téléjournal Ottawa-Gatineau , les parents ont raconté qu'ils étaient très confiants quant aux performances de leur fille. Ils ont d'ailleurs veillé jusqu'à 3 h 30 du matin afin de ne pas rater cette compétition historique.

On criait, nous étions dans toutes nos émotions. C'était tellement excitant, tu veux qu'elle arrive en bas et soit dans le TOP 5, mais à la première descente elle était première, déjà là on était déjà excitée , a confié Nathalie Grenier.

Nathalie et Gabriel Grenier. Photo : Radio-Canada

Depuis la victoire, les parents ont eu le temps de discuter avec Valérie Grenier au téléphone.

Elle a dit que ça avait bien été, dans sa tête, tout allait bien, même qu'elle était surprise de ne pas être si nerveuse pour sa deuxième descente ajoute Mme Grenier.

Gabriel Grenier quant à lui, se souvient que déjà à 8 ans, sa fille se démarquait des pistes de glace. Par conséquent, sa victoire s'inscrit simplement dans la continuité de ses efforts.

Grâce à sa victoire, Valérie Grenier est maintenant au 7e rang du classement général de la discipline.

Valérie Grenier en entrevue à Radio-Canada Photo : Valérie Grenier

Dans une entrevue accordée à RDI plus tôt samedi, la skieuse Franco-Ontarienne a affirmé qu’elle est de retour au plus haut niveau de sa forme physique, après avoir vécu plusieurs années marquées par des blessures.