Non merci, je ne bois plus ou presque!

L'auteur-compositeur-interprète Edgar Bori faisait partie de la seconde catégorie jusqu'à ce qu'il prenne conscience de son problème.

Quand je suis allé consulter, le monde disait : ''t’as pas de problème avec la boisson!'' Moi, je savais que je me ramassais sur le plancher de la salle de bain à vomir accroché après le bol de toilette tous les matins pendant que le monde partait travailler , raconte-t-il.

Entre le piano, le micro et la console de son, l’artiste s’assoit dans le lieu où normalement il compose et crée. Mais cette fois-ci, c’est pour raconter un pan de sa vie personnelle passée : l’histoire de sa dépendance à l’alcool. C’est la première fois qu’il en parle publiquement.

Il a aujourd'hui 68 ans et en avait 30 lorsqu’il a arrêté de boire. Il était professionnel de golf à l’époque et il travaillait à la boutique du club. Edgar Bori se souvient.

La boutique ouvrait à 5 h. J’étais un peu de travers, mais jamais déplacé, jamais malade. Je buvais comme un Anglais, à la Churchill! Un jour, un ange est passé et je ne crois pas nécessairement en Dieu, ça n'a rien à voir. C’est quelqu'un qui était de bonne humeur, que je voyais depuis trois mois au club de golf et il m’a dit: ‘’Ça te tentes-tu d’avoir un thrill dans la vie?

Effectivement, quand tu bois depuis plusieurs années, tu deviens désabusé. Les lendemains matins sont difficiles, mais tu repars encore. Il m’a dit : Qu’est-ce que tu dirais d’arrêter de boire pendant six mois? Et j'ai dit certainement!

Écoutez le reportage radio de Karine Mateu diffusé à l'émission L'heure du monde.

Mais l’arrêt n’a pas été facile et l’homme en question l’avait prévenu.

Il m'avait dit : ''Arrêtes, mais promets-moi de ne pas te suicider!'' Je me suis mis à faire de la course à pied. Je prenais 60 cafés par jour. Un an et demi après, je suis devenu complètement craqué dans la tête et j’ai dû consulter un psychiatre, mon frère en l'occurrence. J’étais rendu plus droit qu’un gars de l’armée qui se donne lui-même un ticket lorsqu’il brûle une lumière rouge. J’avais complètement étouffé le petit garçon en moi.

Il m’a donné un truc : tu prends une feuille et tu écris les ''Oui'' et les ''Non''. Tout ce qui ne fait pas de mal à ton entourage, les ''Oui'', tu fais tout pour les faire et tous les ''Non'' qui te fatiguent que tu ne veux plus faire, tu fais tout pour ne plus les faire. C'est là que j'ai écrit que j'aimais les chevaux, mais j'en avais peur. Ça n'avait aucun sens, mais j'ai tout fait pour m'occuper de chevaux pendant deux ans et demi. Ça m'a sauvé la vie!

Contrôler sa consommation

C'est dans le centre-ville, près de la rue Sainte-Catherine qui regorge de restaurants et de bars, que Mathilde Desrochers, 25 ans, raconte à son tour son histoire.

« Ça fait un an que j’ai accepté que j’avais un problème d’alcool. Moi, mon problème, ce n'est pas que je bois tout le temps, c’est que je vais aller trop loin. Je vais faire un black-out! » — Une citation de Mathilde Desrochers

Mathilde Desrochers, 25 ans. Photo : Radio-Canada / Karine Mateu

Je dis des choses et je fais des choses que je ne veux pas. Je pense que t'as un problème d'alcool quand tu réalises que tu regrettes des choses le lendemain , explique-t-elle.

Mathilde a commencé à consommer de l’alcool à 15 ans. Quelques années plus tard, elle travaillait en restauration. Un milieu qu’elle a quitté parce que les occasions de boire étaient trop nombreuses.

C’était juste constamment la fête! Mais moi, je n'ai pas arrêté de boire. Ce que je fais maintenant, c’est de réapprendre à boire. Quand je bois, si je suis trop saoule, je vais prendre une pause, un verre d'eau. Maintenant, je calcule mes consommations.

Après le décès de sa mère à la suite d'un cancer, l’alcool a pris beaucoup de place. Depuis un an, avec l’aide d’une intervenante en dépendance, elle tente de comprendre pourquoi elle boit et dans quel contexte.

Quand j'ai des frustrations, quand je suis triste ou quand je suis trop contente. J'ai passé une super belle journée, par exemple. C'est sûr qu'avec le décès de ma mère, j'étais triste et je ne me sentais pas bien. Je me suis tournée vers l'alcool, alors que j'aurais pu communiquer mes émotions à jeun à mes proches qui sont concernés.

Prise en charge rapide

Au Centre de réadaptation en dépendance de Montréal, l'agente de relations humaines Vicky Deschatelets invite les gens qui veulent de l'aide à ne pas hésiter à consulter.

Peu importe l’âge, mineur ou adulte. Généralement, quand les gens nous appellent, c’est pour un suivi externe. Des rencontres une fois par semaine ou aux deux semaines en individuel. On fait de la détox aussi. De 5 à 7 jours en chambre pour retirer la substance dans le corps et il y a un 21 jours complet pour reprendre une routine sans cette substance dans le décor.

Vicky Deschâtelets, agente de relations humaines au Centre de dépendance du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal. Photo : Radio-Canada / Karine Mateu

Elle assure que les intervenants respectent le rythme de la personne et sa volonté. Quand l’usager se présente dans nos services, on va autant l’accueillir si son objectif est l’abstinence totale ou le contrôle de sa consommation et c’est ça pour toutes les substances , dit-elle.

Et la prise en charge est faite rapidement. On travaille très fort pour que ça se maintienne comme ça. Quand la personne nous appelle, elle y pense depuis 5 à 7 ans avant de faire une demande d’aide.

« Quand la personne nous appelle, c’est très important qu’on retourne l’appel et qu’on la prenne en charge très rapidement. » — Une citation de Vicky Deschatelets, agente de relations humaines

Un long parcours positif!

Pour Mathilde, le combat avec l’alcool n’est pas fini. Je pense que c’est le travail d’une vie! Avant, ça pouvait m’arriver 3 ou 4 fois par semaine d’avoir un black-out et maintenant, ça m'arrive très rarement, mais ça peut m’arriver encore. Mais, j’ai fait beaucoup de progrès depuis un an.

Edgar Bori croit, pour sa part, que la sobriété lui a tout simplement sauvé la vie. L’artiste qui a fait ses débuts sur scène en cachant son visage, déguisé en clown ou derrière un masque, est parvenu avec les années à affronter ses peurs.

Si je n'avais pas arrêté à ce moment-là, le volant de mon char contrôlait mes bras pour foncer dans un mur de béton. C'est sûr que je me serais suicidé. Aujourd'hui, je suis libéré de ce qui faisait appel à ce besoin de boire. Sur le plan du regard de l'autre, je suis libre maintenant!