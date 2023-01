Des fondeurs tout sourires pour le retour de la Classique Skimau

C'est une fête pour eux. Ce sont des gens qui viennent d'un peu partout au Québec qui ne se sont pas vus ces dernières années, parce qu'il n'y avait pas de compétition, a déclaré Luc Arseneault, directeur de la Classique. Il y a une fraternité qui est retrouvée et des liens qui se sont créés. C'est ça qui est fantastique avec le ski de fond.

La 22e mouture de l’événement organisé par le club Skimau de Shawinigan comportait une épreuve classique de 15 km réservée aux hommes et de 10 km pour les femmes. Il s’agissait également de la première course annuelle du circuit provincial des maîtres.

Les skieurs ne dissimulaient pas leur enthousiasme face au retour de l’épreuve. On est ici avec toute la famille. Grand-papa, grand-maman, tout le monde fait la course. C’est tellement le fun , s’est exclamé Thomas Bouday, dont le fils a également participé à l’épreuve pour enfants.

Des conditions météorologiques et de sentiers idéals attendaient les sportifs. C’est un beau parcours. Les conditions sont parfaites avec la nouvelle neige qu’on a eue , s’est réjoui Yves Bourque.

La glisse est bonne. Il fait beau et chaud. On ne pouvait pas demander mieux , a ajouté un autre fondeur croisé au fil d’arrivée.

La légende du ski de fond et ex-Olympien Pierre Harvey s’est lui aussi élancé sur le parcours aux côtés des skieurs amateurs.

Ce sont tous des amis. On se connaît depuis qu’on a 15 ans. C'est un départ de masse, on part tous ensemble, on essaye de se suivre le plus longtemps possible. Je suis quand même assez âgé. J'essaye de suivre les plus jeunes que moi, mais à la fin, il en manque un petit peu , a raconté l’homme de 66 ans.

Avec les informations d’Hélène Lequitte