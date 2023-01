Violence fondée sur le genre : 3 M$ pour aider des Albertaines à déménager en sécurité

Les Albertaines, et Albertains, vivant de la violence fondée sur le genre et ayant besoin de déménager de manière sécuritaire, pourront avoir accès aux services de Shelter Movers. L’organisation à but non lucratif a reçu un financement fédéral de trois millions de dollars début décembre pour étendre ses services aux Prairies, et ouvrir une section en Alberta.

Shelter Movers offre gratuitement des services de déménagement et d'entreposage à celles et ceux qui fuient la violence. L'organisation a des chapitres dans six villes de l'est du Canada ainsi qu'à Vancouver.

Nous travaillons en étroite collaboration avec des agences et des entreprises locales pour aider les survivants dans leur cheminement vers une vie sans violence , explique le fondateur et directeur général Marc Hull-Jacquin.

Le fondateur assure que la montée de la violence fondée sur le genre résultant de la pandémie n'a vraiment pas ralenti . Marc Hull-Jacquin dit que son organisation a aidé environ 130 familles à travers le pays.

Marc Hull-Jacquin a fondé Shelter Movers (Transit Secours) en 2016. (Archives) Photo : Radio-Canada / Natasha MacDonald-Dupuis

La ministre fédérale des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, Marci Ien, dit que le gouvernement a inclus des espaces d'hébergement et des espaces de transition dans le cadre de son initiative de logement rapide. Le gouvernement fédéral a également donné 3 millions de dollars au 211, une ligne d'assistance téléphonique 24 heures sur 24, pour des conseils et du soutien en cas de crise.

Selon un communiqué de presse, les lignes d'assistance téléphonique en cas de violence fondée sur le genre en l'Alberta ont vu le nombre d'appels au cours de la dernière année augmenter de plus de 50 %. Depuis le 1er avril 2021, les refuges pour femmes de l'Alberta ont connu une augmentation de 25 % par rapport à l'année précédente, selon l'Alberta Council of Women's Shelters (ACWS).

Jan Reimer, directrice générale de l' ACWS , juge que même si le soutien supplémentaire de Shelter Movers aidera, cela ne règle pas les besoins actuels des refuges dans la province. Le manque de logement, de nourriture, l'insécurité financière sont certainement au cœur des préoccupations [...] Et beaucoup de nos femmes qui arrivent au refuge ont très, très peu.

Au cours de l'exercice financier se terminant le 31 mars 2022, plus de 65 000 personnes ont contacté les lignes d'assistance des refuges, selon un rapport publié par l' ACWS , et 25 530 appels concernaient des demandes d'aide. Seulement 16,6 % d'entre eux ont pu être aidés, selon le rapport.

Avec les informations d’Ishita Verma et de l’émission Radio Active