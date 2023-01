Les priorités des élus de l’Abitibi-Témiscamingue pour 2023

La santé va retenir l'attention notamment avec la réfection de l'urgence et du bloc opératoire de l'hôpital d'Amos.

Le développement local et économique sera aussi au cœur des préoccupations des élus, explique le préfet Sébastien D'Astous.

C'est sûr qu’on touche à tout. Quand on décide de faire des chemins, on parle avec Hydro-Québec, on parle avec le gouvernement, mais on parle aussi avec les entrepreneurs. Moi, je pense qu’en 2023, il va avoir un grand ralentissement et les municipalités, on devra être là pour continuer de stimuler l'économie , dit-il.

On continue de travailler avec nos organismes de développement, avec les chambres de commerce, mais moi je mise beaucoup sur l'entrepreneuriat. Je pense que nos jeunes, ils veulent développer des entreprises, ils veulent être maîtres dans leur propre destinée. Ils ne veulent pas travailler nécessairement pour une entreprise, mais ils veulent pouvoir participer. C'est pour ça qu'on veut mettre de l'avant notre centre entrepreneurial, pour pouvoir développer des entrepreneurs. On veut que nos jeunes puissent participer à l'essor économique de l'Abitibi-Témiscamingue , ajoute l'élu.

Sébastien D'Astous qui est le président de la Conférence des préfets de la région plaide aussi pour une collaboration régionale dans les dossiers qui concernent l'Abitibi-Témiscamingue.

On a un beau travail à faire pour faire comprendre au gouvernement que l'Abitibi-Témiscamingue est une région à part entière et très différente des autres distinctes. Si on travaille les dossiers du moment que les dossiers touchent les 5 territoires de la MRC, on les travaille ensemble. On a une belle cohésion, puis on l'a vue en 2022, on va le voir encore en 2023 , mentionne le maire d'Amos dans une entrevue à l'émission Ça vaut le retour.

M. D'Astous croit à la collaboration de toutes les municipalités et des institutions pour attirer la main-d'œuvre dans la région.

Claire Bolduc, préfète du Témiscamingue Photo : Radio-Canada / Vincent Desjardins

La préfète de la MRC de Témiscamingue, Claire Bolduc qui était aussi de passage à l'émission Ça vaut le retour indique que le dossier prioritaire pour la prochaine année est celui du logement.

La préfète espère notamment pouvoir se doter des moyens légaux nécessaires pour permettre aux municipalités d'agir à titre de promoteur immobilier. Si c'était possible que les municipalités soient des promoteurs identifiés et dans des types de logements bien qualifiés bien bien établis, ce pourrait être une façon facilitante de faire les choses et c'est pas qu'une question d'argent. Je le répète, c'est une question de capacité d'agir. Alors c'est dans ces objectifs-là qu'on entre en négociation avec le gouvernement , dit-elle.

Dans le dossier de la santé, Claire Bolduc souhaite toujours faire pression sur Québec pour instaurer une direction plus près de la réalité des citoyens de la MRC.