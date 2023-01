Les installations d’escalade intérieure se font rares à Grande Prairie

Cela fait près de 15 ans que Tyler Weber grimpe des parois d’escalade, un sport qui conjugue force et endurance. Celui qui est également président de l’Association d’escalade de Grande Prairie chausse les souliers d’escalade aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Il se passionne pour ce sport à un point tel que son garage est devenu la maison d’un mur d’escalade.

Vous ne pensez pratiquement à rien d’autre [lorsque vous faites de l’escalade]. C’est presque comme de la méditation , soulève-t-il.

Tyler Weber veut des installations d'escalade à la hauteur de ceux qui pratiquent le sport. Photo : Radio-Canada / Luke Ettinger

Il est toutefois devenu difficile de pratiquer ce sport dans cette ville de 70 000 habitants qui se trouve au nord-ouest d’Edmonton. Le seul gymnase consacré à l’escalade, qui se trouvait à l’école Northwestern Polytechnic, a mis la clé sous la porte au mois de mars 2020, emporté par la pandémie.

L’Association d’escalade est née parce qu’on était quelques-uns à s’ennuyer d’en faire. On s’est dit qu’on aimerait bien créer un gymnase pour faire de l’escalade , explique Tyler Weber.

Beaucoup de gens avaient des conversations sur la manière de construire une salle d’escalade, alors la création d’une organisation à but non lucratif semblait être un bon moyen d’y arriver.

Des murs d’escalade qui ne suffisent pas

Depuis la fermeture du gymnase de Northwestern Polytechnic, le centre d'entraînement Champion Gym a également installé un mur d’escalade de 3 mètres de haut. Raphael Bergmann, le propriétaire de l’endroit, note d’ailleurs l’importance d’installations de ce type pour la santé des jeunes.

C’est une occasion énorme de les rendre actifs, de les faire grimper sur des murs de roche .

Ça les aide à utiliser leur corps de manière statique, isométrique et dynamique à la fois , affirme-t-il.

Un mur pour enfants a également ouvert l'année dernière au centre de loisirs de la ville, le Grande Prairie Activity & Reception Centre.

Un mur pour enfants a ouvert l'année dernière au centre de loisirs de Grande Prairie. Photo : Radio-Canada / Luke Ettinger

Mais selon M. Weber, ces différentes installations ne sont pas suffisantes, pas plus que le mur de grimpe aménagé dans son garage.

« On veut quelque chose de grand, d’international. On veut des installations où nous pouvons tenir des compétitions, provinciales ou même nationales. » — Une citation de Tyler Weber, président, Association d’escalade de Grande Prairie

On veut plus que des murs d'escalade de 3 mètres de haut, on veut une salle d’escalade légitime , poursuit M. Weber.

La Ville s’engage financièrement

Pour répondre à la demande d’installations d’escalade plus adéquates, le conseil municipal de Grande Prairie s’est engagé à verser 115 000 $ pour la construction d’une salle d’escalade.

La Ville travaille avec l’Association d’escalade pour déterminer les meilleurs moyens d'utiliser ces fonds, précise Stéphanie Cajolais, directrice du développement des sports, du bien-être et de la culture de Grande Prairie.

Nous travaillons avec l'Association d'escalade de Grand Prairie pour identifier certains endroits potentiels où le mur d'escalade pourrait être installé, et aussi discuter de certaines possibilités de collecte de fonds , dit-elle.

Une nouvelle qui trouve un certain écho auprès de certains grimpeurs comme Tyler Weber et sa famille, qui espèrent qu'une nouvelle installation sera suffisamment grande pour former les futurs athlètes.

C'est un sport olympique maintenant. On croit que d’encourager un sport l’aide aussi à se développer. Ça va se développer comme n’importe quel autre sport, comme l'a fait le soccer , estime-t-il.

Avec les informations de Luke Ettinger