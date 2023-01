Une Manitobaine déplore le transfert de sa mère vers un hôpital loin de sa maison

June Grayson, 79 ans, qui est aussi atteinte de démence, se remettait d'une opération de la hanche effectuée à l'Hôpital Grace de Winnipeg lorsque sa famille a appris qu'elle serait déplacée.

Jeudi, la femme a alors été transférée à l'Hôpital E.M. Crowe, à Eriksdale, dans la région d'Entre-les-Lacs et de l'Est.

J'ai supplié l'infirmière, j'ai supplié le médecin , affirme sa fille Lisa Grayson, vendredi.

Sa mère a subi une opération de remplacement de la hanche à l'Hôpital Grace le jour de l'An. Elle y a été transportée depuis Stonewall, à environ une demi-heure de route de Winnipeg.

Même s’il existe des exceptions, les patients sont généralement envoyés dans des établissements situés dans la zone de desserte de la région sanitaire dans laquelle ils vivent.

L'idée est de garder les gens près de chez eux pour diverses raisons, entre autres le fait de s'assurer que la famille ne va pas parcourir de longues distances pour leur rendre visite.

Sauf que Stonewall fait partie de la vaste région d'Entre-les-Lacs et de l'Est, et l'hôpital le plus proche dans lequel June Grayson pouvait se rétablir et qui se trouvait dans sa région sanitaire locale est à Eriksdale. Mais le voyage est beaucoup plus long pour sa fille Lisa Grayson qui réside aussi à Stonewall.

La région d'Entre-les-Lacs est immense. Je suis dans ma région. Je suis là où je suis censée être, mais cela n'a pas de sens quand nous devons conduire si loin , souligne Lisa Grayson.

Comme June Grayson est atteinte aussi de démence, sa fille raconte qu’elle doit se débattre avec le bouton d'appel pour exprimer son besoin d'analgésiques.

La chose la plus importante pour elle est d'avoir une famille proche , dit Lisa Grayson.

Lisa Grayson a dit vendredi que le personnel soignant l'avait appelée deux fois pour qu'elle vienne voir sa mère, mais que le long trajet jusqu'à Eriksdale était plus difficile que si elle devait se rendre à l'Hôpital Grace.

J'ai peur de faire le trajet la nuit , dit-elle. Mon père a 80 ans. Il ne peut pas faire ce trajet , poursuit-elle.

Une procédure normale

Depuis juillet, environ 700 patients des régions rurales transportés vers des hôpitaux de Winnipeg ont finalement été rapatriés vers des hôpitaux dans leur région d'origine, selon l'Office régional de la santé de Winnipeg et l'Office régional de la santé d'Entre-les-Lacs et de l'Est dans une déclaration commune.

Les deux autorités sanitaires expliquent que les hôpitaux de Winnipeg fournissent régulièrement des soins aux patients de l'extérieur de la ville, mais que lorsque leur état s'améliore, c'est une pratique de longue date de les rapatrier vers leur région sanitaire pour poursuivre leur rétablissement plus près de chez eux, libérant ainsi des lits dans nos hôpitaux pour d'autres personnes qui en ont besoin .

Si un lit offrant les services de soins requis n'est pas disponible dans l'établissement le plus proche de la communauté de résidence d'une personne, celle-ci sera placée dans un établissement ayant une capacité d'hospitalisation , peut-on lire dans le communiqué.

Toutefois, les deux autorités sanitaires ont déclaré que dans le cas de June Grayson, le personnel de l'hôpital Grace et de l'Office régional de la santé s'efforcent de trouver un lit disponible dans un établissement plus proche de la communauté d'origine de la personne âgée.

Avec les informations de Ian Froese