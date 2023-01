Les Ontariens peuvent désormais se faire livrer de l’alcool de la LCBO via Uber Eats

Les Ontariens en âge légal d'acheter de l'alcool, dès 19 ans, peuvent désormais commander des spiritueux, du vin et de la bière des succursales de la LCBO et se les faire livrer à domicile grâce à la plateforme Uber Eats.

Nous avons augmenté le nombre de marchands proposant de l'alcool sur la plateforme Uber Eats au cours des dernières semaines , a déclaré dans un communiqué la porte-parole d’Uber, Keerthana Rang.

Avant de passer sa commande, le consommateur doit confirmer via l’application qu'il a plus de 19 ans. Lors de la livraison, la sobriété et l'âge du consommateur seront vérifiés , assure Keerthana Rang qui précise que seuls les livreurs certifiés peuvent livrer les commandes d’alcool , conformément à la réglementation provinciale.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre d’un partenariat avec MADD Canada pour aider à réduire la conduite avec facultés affaiblies.

Offrir des produits de la LCBO sur la plateforme Uber Eats est une option sûre et pratique pour les consommateurs d'âge légal. Même un verre, c'est un verre de trop, alors maintenant, s'ils ont besoin de quelque chose, ils peuvent se le faire livrer directement à leur porte, plutôt que de prendre le risque de se rendre au magasin avec les facultés affaiblies , a déclaré le chef de l'exploitation chez MADD Canada, Dawn Regan.