Le céleri s’est fait rare au Québec durant le temps des Fêtes

Les céleris étaient rares, voire absents des tablettes des supermarchés québécois. Les clients l’ont constaté dans les régions de Montréal, de Québec et du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Si la situation peut faire sourire, elle permet aussi de comprendre de quelle façon l’offre de produits dans les supermarchés québécois est vulnérable aux événements météorologiques qui touchent la production à l’étranger.

Récolte difficile en Arizona et en Floride

L’Association québécoise de la distribution des fruits et légumes (AQDFL) confirme que depuis la mi-décembre 2022, la disponibilité en quantité de céleris est moindre .

La cause : la météo difficile qui a touché les cultures au sud de la frontière.

De la fin octobre à la fin juin, le céleri québécois n’est pas disponible, et les marchands doivent se tourner vers la production étrangère.

D’abord, le légume est importé de la Californie. Puis, de la mi-décembre à la mi-janvier, les importateurs se tournent vers l’Arizona.

Or, cette année, la pluie et le temps froid ont été défavorables aux récoltes en Arizona et en Californie, indique l’ AQDFL . Cette météo a ralenti la pousse, retardé la récolte (champs détrempés) et réduit le rendement (propagation de maladies en raison de l’humidité) , explique l’association.

Le résultat? Des légumes moins gros, moins volumineux, constate Louis Charles Larivée, directeur de l’approvisionnement chez Hector Larivée Inc., distributeur de fruits et légumes frais.

Il explique aussi que certains producteurs auraient planté moins de céleri de peur de manquer d’eau dans une région propice à la sécheresse.

Une situation bientôt de retour à la normale

Depuis la pandémie, la demande des Américains pour le céleri précoupé a fortement augmenté, constate Louis Charles Larivée.

Cette hausse de la demande crée une pression sur l’offre et limite l’accès des grossistes québécois au marché.

Actuellement, une boîte de céleri [de] 24 unités, vous allez la prendre chez le producteur, c’est une facture de 70 [à] 80 $US [contre] un prix moyen de 17 $US , note Louis Charles Larivée.

Certains se tournent alors vers la production outre-mer, notamment vers le céleri cultivé en Espagne, rapporte l’ AQDFL .

La situation devrait toutefois revenir à la normale d’ici quelques semaines, précise Louis Charles Larivée.