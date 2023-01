Un collier d’une joaillière gwich’in trouve son chemin jusqu’au cou de Billie Eilish

Tout a commencé l’année dernière quand Tania Larsson a créé un collier de dentalium contemporain, mais d'inspiration traditionnelle, avec une chaîne en argent. Sa partenaire, Razelle Benally, l’a immédiatement complimenté. Comme le veut la coutume, Tania Larsson lui a alors offert le collier, en raison de ce compliment.

Plus tard, Razelle Benally s’est rendue au festival du film de Tribeca à New York et a porté ce collier lors de la première d'un film. C’est alors que la mannequin et militante gwich'in et lakota, Quannah Chasinghorse, l'a vu et qu’elle a complimenté Razelle Benally à ce sujet. [Elle] a dit : "Oh mon Dieu, c'est si beau" , raconte Tania Larsson.

Razelle Benally a alors décroché le collier de son cou pour l’offrir à Quannah Chasinghorse. Enfin récemment, la mannequin a participé à une séance photo pour le magazine Vogue avec la chanteuse et compositrice Billie Eilish, et d’autres militants pour le climat.

Pendant la séance photo, Quannah a fini par lui donner [le collier] parce qu'elle voulait lui offrir un ornement gwich'in pour ce moment, et pour le travail qu'elle a fait, comme faire venir tous ces militants [pour le climat] et amplifier leurs voix , raconte Tania Larsson.

C’est Razelle Benally qui a appris à la joaillière le chemin parcouru par sa création. J'étais sous le choc. J'étais complètement sous le choc. [...] J'étais juste sans voix.

Sur une photo publiée sur Instagram, Billie Eilish, à gauche, et Quannah Chasinghorse, qui porte le collier de Tania Larsson, sont à une séance photo de Vogue. Photo : Fournie par @quannah.rose / Instagram

Un numéro sur l'activisme climatique

Le numéro numérique de janvier de Vogue se concentre sur l'activisme climatique. La créatrice explique que voir son travail sur la scène internationale est enthousiasmant, non seulement pour montrer son travail de joaillière, mais également pour amplifier un message sur l'environnement. C'est vraiment spécial parce qu'ils parlent de sujets qui me tiennent à cœur.

« Souvent, j'ai eu l'impression qu'en étant dans le Nord et en essayant de parler de choses qui ont un impact sur nos Nations, qui ont un impact sur nos terres et notre mode de vie, comme le caribou est si important pour nous ici, j'avais l'impression de crier dans le vide ou de crier aux personnes qui connaissent déjà le message. » — Une citation de Tania Larsson

Ce n'est pas la première fois que Tania Larsson apparaît dans Vogue. Ses bijoux ont été inclus dans British Vogue en 2019, avec une paire de boucles d'oreilles d'inspiration traditionnelle.

Pour Tania Larsson, ce collier porté par Billie Eilish témoigne de la revitalisation de la culture gwich'in. Cela pourrait être minimisé, car ce ne sont que des bijoux. Mais pour moi, c'est important, car c'est notre culture et revitaliser notre culture et pratiquer notre culture est si important dans ma vie.

La créatrice explique que beaucoup de choses passionnantes se profilent pour son entreprise de bijoux. Cependant, pour l’instant, elle se concentre sur sa santé, après avoir connu un épuisement professionnel il y a deux ans. Je prends la vie un jour après l’autre.

Avec les informations d’Amy Tucker et Hilary Bird