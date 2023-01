Des gymnastes se qualifient pour les Jeux du Canada

Six hommes et six femmes ont été sélectionnés en gymnastique artistique vendredi pour poursuivre la compétition. Samedi, deux hommes et deux femmes se sont qualifiés dans la discipline du trampoline.

Les athlètes sont âgés de 13 à 18 ans. Aucun athlète de la région ne fait partie de l'équipe québécoise, mais la directrice générale du Club de gymnastique Saguenay, Pascale Côté, espère que cet événement pourra motiver les gymnastes du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On a des athlètes très intéressants aussi et ils peuvent voir que ce n’est pas impossible d’être là dans quatre ans. C’est de voir que c’est accessible.

Les Jeux du Canada se tiendront du 18 février au 5 mars à l'Île-du-Prince-Édouard.

Selon une entrevue de Béatrice Rooney.