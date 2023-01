La chanson la plus populaire de l’histoire de Spotify est maintenant une œuvre canadienne : Blinding Lights de The Weeknd a dépassé le vers d’oreille Shape of You d’Ed Sheeran sur la plateforme au tournant de l’année 2023, avec plus de 3,3 milliards d’écoutes.

Bonne année à Blinding Lights, la chanson la plus écoutée de tous les temps [sur Spotify] , a célébré sur Instagram le chanteur torontois, dans une publication regroupant des clichés du vidéoclip de la chanson à succès.

Début du widget Instagram. Passer le widget ? Fin du widget Instagram. Retourner au début du widget ?

L’entraînante Blinding Lights , caractérisée par sa piste de synthétiseurs rétro et ses paroles à l’eau de rose, est sortie en novembre 2019, quelques mois avant la parution de l’album After Hour de The Weeknd.

Elle détenait déjà le record de la chanson ayant figuré le plus longtemps au classement du Billboard 100, et a notamment remporté le prix Juno du simple de l’année en 2021.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Shape of You, du britannique Ed Sheeran, conservait jalousement le titre de la chanson la plus écoutée de Spotify depuis sa sortie en 2017.