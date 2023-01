Île de Vancouver : appels à un service public après la suspension d’un service d’autobus

La suspension du service, qui ne devrait désormais être opérationnel que de mai à octobre, signifie que les habitants de Tofino, Port Alberni et Campbell River, entre autres, devront faire de l’autostop ou payer des taxis.

[Le gouvernement fédéral] ne peut pas continuer cette approche parcellaire , considère Gord Johns, le député néo-démocrate de Courtenay-Alberni. Depuis que nous avons perdu Greyhound, nous n'avons plus de transport par autobus national.

Le député souhaite que le ministre prenne une décision pour s'assurer qu'un modèle privé fonctionne ou pour concevoir un service national d'autobus public.

Selon un porte-parole de Transports Canada, les provinces ont pris en charge le développement des itinéraires d'autobus interurbains, le gouvernement fédéral fournissant une partie du financement. L’un des exemples est BC Bus North, qui a pris la relève pour couvrir la moitié nord de la province quand Greyhound Canada a cessé ses activités en 2018.

Le député considère que ce modèle est excellent, mais pointe le fait que le financement est à court terme, jusqu’en 2026. Ce que nous entendons de plusieurs personnes, c'est que nous avons besoin d'un service national ou alors nous devons dès maintenant fournir un financement aux opérateurs du secteur privé.

Un service public pour les résidents, plutôt que pour les touristes

Gord Johns explique que cette suspension est particulièrement inéquitable pour les personnes âgées, les jeunes, les personnes ayant un handicap et les personnes à faible revenu. Ryan Knighton, un écrivain et journaliste qui vit à Ucluelet et qui a beaucoup écrit sur sa cécité, explique avoir déménagé dans la petite communauté en supposant qu'il y aurait des services d'autobus.

« Nous avons dépensé des millions pour améliorer cette autoroute, puis ils ont enlevé l’autobus [...] Il semble que nous garantissions la possession d'une voiture et que nous n'imaginons pas un monde plus large et plus inclusif. » — Une citation de Ryan Knighton

BC Bus North a pris la relève pour couvrir la moitié nord de la province quand Greyhound Canada a cessé ses activités en 2018. (Archives) Photo : Twitter/BC Transportation

De son côté, Brandon Williamson, qui est originaire de Port Alberni, mais vit à Victoria, explique qu’il n’a plus de solution pour aller voir sa famille, car il n’a pas de voiture. L’homme pense que de nombreux résidents de l'île de Vancouver n'apprécient pas le service d'autobus privé en raison du coût et des horaires peu pratiques, et selon lui, car ce service est conçu pour les touristes, pas pour les résidents.

« Je pense qu'il s'agit d'un service public [...] un bien public. Si vous pouviez le rendre public, vous pourriez le rendre plus abordable. Vous pourriez le rendre plus fiable. » — Une citation de Brandon Williamson

Le danger de l'autostop

Brandon Williamson et le député Gord Johns considèrent tous les deux que cette suspension créera un problème de sécurité, avec le recours à l'autostop.

« Quand on regarde l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, il était clair que les femmes, les filles et les personnes LGBTQ+ bispirituelles ont été forcées à faire de l'autostop. Cette [suspension] les expose à un risque énorme. » — Une citation de Gord Johns, député néo-démocrate de Courtenay-Alberni

Un porte-parole de Transports Canada assure que le gouvernement fédéral investit actuellement 14,9 milliards de dollars dans des projets de transport en commun, dont 3 milliards de dollars par an dans des projets de transport en commun de manière permanente à partir de 2026.

Le ministère provincial des Transports a déclaré que la province avait fourni 6,2 millions de dollars aux exploitants d'autobus interurbains en 2021-2022. Là où des besoins de transport non satisfaits sont identifiés, nous travaillerons avec nos partenaires et le gouvernement fédéral pour identifier des solutions , peut-on lire dans une déclaration.

Avec les informations d’Akshay Kulkarni et des émissions On The Island et All Points West