La chanteuse Aya Nakamura lancera un nouvel album à la fin du mois

La chanteuse de renommée mondiale Aya Nakamura a annoncé vendredi un nouvel opus sobrement intitulé DNK. Il paraîtra le 27 janvier prochain et fera suite à AYA, dévoilé le 13 novembre 2020. Le titre de ce nouveau projet fait, quant à lui, référence à son nom de famille « Danioko ».

Annoncé en primeur lors d’une diffusion en direct sur Instagram, le retour de l’artiste francophone la plus écoutée dans le monde se fera en bonne compagnie. Pour ce nouvel opus de quinze morceaux, la chanteuse a réuni les rappeurs français SDM et Tiakola, ainsi l’artiste zouk Kim. Ça va barder, on a dit , a-t-elle déclaré, confiante, dans sa publication.

Quelques simples comme SMS, VIP ou encore Dégaine (avec Damso), déjà certifié disque de diamant, ont déjà été publiés, préfigurant une direction résolument dansante pour ce prochain opus.

Sur la pochette, Aya Nakamura arbore une cagoule en fourrure. Le cliché est une réalisation de Fifou, photographe le plus prisé du milieu du rap français auquel la chanteuse s’est associée à travers de multiples collaborations.