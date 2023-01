La pénurie de médicaments contre la grippe pour adultes atteint le Manitoba

Le consultant pour Pharmacists Manitoba Timothy Smith explique que la pénurie est sérieuse et touche toutes les marques et toutes les compagnies . Elle atteint le Manitoba pendant que de nombreux virus sont en circulation, comme la grippe et la COVID-19.

Quand les réserves de médicaments sont limitées, il est important d'assumer notre responsabilité sociale et de collaborer pour que ceux qui en ont le plus besoin aient accès à leurs médicaments , soutient-il.

D'après Timothy Smith, de telles pénuries ne sont pas nouvelles au Canada, mais sont plus fréquentes depuis une dizaine d'années. Il croit que le problème s'explique en partie par la quantité limitée de médicaments fabriqués au Canada.

La pénurie actuelle va prendre fin éventuellement, mais la question est de savoir quand sera la prochaine, parce qu'il y en aura d'autres .

Je crois qu'il est nécessaire de prendre un pas de recul et de se demander pourquoi nous avons ces problèmes, pourquoi le Canada se retrouve-t-il dans une situation plus fâcheuse que d'autres États et ce que nous pouvons faire à l'avenir?

Médicaments fabriqués localement

La gestionnaire des opérations à la pharmacie RX Pharmacy and Compounded Products à Winnipeg, Robyn Zelinsky, explique que les établissements qui composent eux-mêmes des préparations peuvent être une solution pour les Manitobains.

Nous avons tous les ingrédients nécessaires pour fabriquer ces médicaments , explique-t-elle, en entrevue à l'émission Information Radio de CBC .

Notre plus grand défi est de laisser savoir au public que nous sommes là et que nous avons ce dont ils ont besoin. Ils n'ont qu'à passer nous voir , ajoute Mme Zelinsky.

Elle indique que sa pharmacie dispose d'assez de composants pour fabriquer des milliers de bouteilles de médicaments qui se font rares, comme l'ibuprofène et l'acétaminophène. Si nous ne l'avons pas, nous pouvons le fabriquer le jour même ou le jour suivant.

Avec les informations de Emily Brass et de Laurie Hoogstraten