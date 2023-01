Des autochtones et des résidents veulent stopper la construction d’un pont de Metrolinx

Plusieurs résidents de l’ouest de Toronto dans le secteur de Mount Dennis et des autochtones ont manifesté samedi contre le projet de train léger d’Eglinton. Ils estiment que le projet de Metrolinx de faire passer la ligne sur un pont dans le réseau de parcs de Eglinton Flats est néfaste pour l’environnement et la communauté.

Cynthia Bell est la directrice de l’organisation autochtone ENAGB Indigenous Youth Agency. Son organisation a obtenu il y a près d’un an et demi un peu plus de 8000 mètres carrés de terrains dans Eglinton Flats.

Ces terrains sont destinés à des cérémonies, des enseignements. Pour certains jeunes, ça peut leur prendre jusqu’à une journée de venir de leurs réserves afin de pouvoir pratiquer leurs cérémonies , explique-t-elle.

Ce qui l’inquiète, c’est les effets sur l’environnement de la construction d’un pont pour faire passer la ligne de train léger, à commencer par la coupe de plusieurs arbres.

C’est d’ailleurs l’inquiétude que partage Neiland Brissenden, un résident du coin et membre du groupe Stop the trains in our Parks.

Il explique que le parc sert aussi de barrière naturelle contre les inondations, la pollution sonore et de régulateur naturel de la chaleur en été. Il ajoute que le fait qu’il s’agissent d’un grand réseau de parcs connectés entre eux et particulièrement favorables à la faune et que de nombreuses espèces menacées y trouvent refuge.

[La construction du pont] risque de déconnecter un réseau de parcs et de créer de petites poches. Metrolinx a déjà fait des études pour une possibilité de passer par le sous-sol. Nous savons que c’est faisable et qu’ils avaient dit que c’était préférable pour la communauté , souligne-t-il en précisant qu’il est toutefois favorable à la construction de la ligne de train léger.

Il estime que la décision du Metrolinx tient davantage à un choix économique et à la volonté de construire la ligne de train léger plus rapidement.

On a envoyé une lettre à Metrolinx le 20 novembre leur demandant d’avoir une réunion avec eux. Ils ont répondu le 5 décembre nous expliquant qu’ils comptaient continuer avec le projet du pont. J’ai pu discuter avec un représentant sur les questions autochtones qui m’a expliqué qu’en raison du fait qu’ils estiment que le projet ne touchait pas nos terres, ils pouvaient continuer , ajoute Cynthia Bell.

« Vous êtes même chanceux qu’on accepte que vous passiez sous terre! » — Une citation de Cynthia Bell, directrice deENAGB Indigenous Youth Agency

Elle indique que son conseil d’administration doit se réunir mardi pour envisager quelles seront les prochaines étapes.

On ne veut pas de blocage, mais s’il le faut on le fera , explique-t-elle en ajoutant que faire un appel aux autres communautés autochtones au pays est une possibilité.

Neiland Brissenden s’inquiète de son côté que des arbres puissent être abattus dès mars ou avril.

Metrolinx dit avoir écouté les retours

Metrolinx indique de son côté par communiqué avoir tenu des consultations avec la communauté lors du développement du projet et avoir pris en compte les retours.

Elle ajoute avoir déjà fait des changements quant au lieu du chemin d’accès et en limitant le retrait d’arbres au sud de l’avenue Eglinton Ouest.

Metrolinx planifie de planter plus d’arbres que ceux qui seront enlevés, allant de 1 à 50 nouveaux arbres en fonction de la taille et de l’endroit de ceux qui seront supprimés .

De plus, Metrolinx indique que la zone du passage de la ligne dans ce secteur est inondable et nécessiterait de creuser jusqu’à 30 mètres de profondeur, l'équivalent d’un bâtiment de neuf étages .

Cela serait plus complexe, plus lent et plus dommageable pour la communauté qu’une option surélevée , indique le communiqué.

Le député de York South-Weston, Michael Ford, assure de son côté que le gouvernement reste ouvert à la discussion avec la communauté pour maximiser les bénéfices et minimiser les impacts du projet.

Avec les informations de Camille Gris-Roy