Le programme jeunesse Jackrabbit lancé au Club de ski de fond d’Évain

Le programme s'adresse aux enfants de 4 à 12 ans qui veulent s'initier au ski de fond ou développer leurs habiletés avec l'aide de moniteurs.

Le Club de ski de fond d'Évain qui met d'ailleurs à la disposition des skieurs 25 km de sentiers sur les 32 existants.

Malgré le redoux, le club a réussi à préserver le fond des sentiers pour pouvoir offrir de bonnes conditions de ski, explique le président Sacha Bergeron.

On est tout à fait en piste. Nous, on a eu effectivement le redoux, mais on n'a pas eu les pluies comme dans d'autres centres de ski. On a attendu le bon moment pour ressortir les dameuses. Puis en ce moment-là, avec la petite neige qui est tombée et grâce à nos bénévoles incroyables, on a été surfacer une bonne partie du réseau. On a environ un 25 km d'une qualité hivernale qui devrait être incroyable , explique le responsable.

Le club tiendra aussi sa 4e édition du World Snow Day ou la Journée mondiale de la neige et la classique nocturne dans les sentiers éclairés les 14 et 15 janvier prochains.

Sacha Bergeron parle d'un engouement qui est toujours présent pour ce sport d'hiver. On est encore sur une courbe croissante comme les dernières années avec des records en terme dev ente de cartes de membres , dit-il.

Au Club de ski de fond de Palmarolle, les conditions de sentiers sont aussi bonnes comme c'est le cas aussi à Amos.