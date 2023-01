Une tentative de retirer un train immobilisé sur la ligne 1 du train léger fait chou blanc

Depuis les intempéries de la nuit de mercredi à jeudi, deux trains sont coincés près de la station Lees.

La tentative d’approcher le train bloqué sur la Ligne de la Confédération a toutefois eu pour effet d’occasionner de nouveaux dommages aux fils électriques aériens et le train n'a pas pu poursuivre sa route .

C’est ce qu’a partagé, samedi matin, la directrice générale d’OC Transpo, Renée Amilcar, par voie écrite.

Renée Amilcar occupe le poste de directrice générale d’OC Transpo (archives). Photo : Radio-Canada / Jacques Corriveau

C'est la deuxième fois qu'un nouveau train s'engage dans cette section de la ligne et que le système de contrôle d'accès est endommagé , fait-elle état dans son communiqué.

Mme Amilcar explique que le RTM en est à l’étape d’inspecter toute la section des câbles caténaires aériens avant de tenter à nouveau de faire entrer ou sortir des trains de cette zone .

Une fois l'inspection terminée, Renée Amilcar s’attend à ce que les réparations des sections endommagées du réseau de fils électriques aériens soient effectuées avant que les tentatives de rétablissement ne reprennent.

OC Transpo fait appel à une surveillance externe supplémentaire, en plus de la firme Transportation Resource Associates, pour suivre de près le travail du RTM , fournir des conseils indépendants à OC Transpo et confirmer que nous avons un plan solide pour rétablir le service dans cette zone , peut-on lire dans son communiqué.

Un peu de progrès

La directrice générale rapporte que la nuit de vendredi à samedi a été fructueuse pour les équipes d’OC Transpo. La glace accumulée qui recouvrait certaines parties de la voie d'évitement près des trains immobilisés a pu être prestement nettoyée.

Les équipes d'OC Transpo ont travaillé durant la nuit de vendredi à samedi pour nettoyer l'accumulation de glace des câbles caténaires aériens du réseau de train léger (archives). Photo : Radio-Canada / David Bates

Pour sa part, le service offert aux usagers n’a pas changé depuis la veille, samedi matin. Des trains circulent entre les stations Blair et Tremblay à l’est, et entre les gares de Tunney’s Pasture et de l’Université d’Ottawa, à l’ouest.

Des autobus de remplacement R1 font l’aller-retour entre les stations St-Laurent et Rideau, puisque le train est toujours hors service sur ce segment du réseau.