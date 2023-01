Le triathlon d’Anabelle Guay pour promouvoir la diversité corporelle

C’est à vélo qu’Anabelle fera les 750 premiers kilomètres de son trajet. Rendue au mont Albert, en Gaspésie, elle traversera le Sentier international des Appalaches à pied, une marche de 250 km. C’est à Forillon qu’elle mettra son bateau à rames à l’eau dans l’objectif d’atteindre les Îles-de-la-Madeleine.

Une équipe de tournage accompagnera Anabelle tout au long de cette Grande Traversée . Dans un film, elle souhaite promouvoir la diversité corporelle dans les activités de plein air. J'ai toujours fait du sport. J'ai toujours bougé, mais j'ai rarement vu des gens qui me ressemblaient. Je n'étais pas de celles qui était la première à arriver en haut de la montagne ou la première choisie dans une équipe au secondaire. J'avais envie de mettre de l'avant que ce n'est pas parce qu'on ne représente pas la shape d'un athlète ou qu'on ne va pas aussi vite qu'un athlète qu'on ne peut pas se dépasser et se mettre au défi , croit-elle.

« Je suis persuadée que pour certains, c’est une limite. Moi, étant jeune, ça l’a été. Je suis persuadée qu’il y a plein de jeunes qui se disent : moi, je ne ressemble pas à cette norme-là, à cette apparence physique-là. » — Une citation de Anabelle Guay

Des pensées qui ont même empêché Anabelle de bouger par le passé. Je me disais que je ne serai pas la première arrivée ou je vais ralentir le groupe, donc pourquoi j’irais?.

Ces anciennes peurs d’Anabelle ont trouvé écho auprès de la productrice Véronique Vigneault. Je trouve qu’il y a un manque de représentativité. Souvent, on nous présente de la grande performance ou des mannequins. Ce qui fait que monsieur et madame tout le monde ne se reconnaissent pas nécessairement.

« Oui, c'est une aventure individuelle, mais qui a une portée collective. On veut qu'il y ait un rayonnement et des retombées. Anabelle souhaite faire des conférences dans les écoles. » — Une citation de Véronique Vigneault, productrice Chasseurs Film

Sa mentor, Mylène Paquette, une navigatrice qui a réalisé l'exploit de traverser l’océan Atlantique à la rame, a aussi été confrontée à ces préjugés. C’est d’ailleurs cet aspect du projet d’Anabelle qui a charmé le plus la rameuse. Je pense que les jeunes ont besoin de modèles comme elle. Moi, je ne me suis jamais trouvée comme une carte de mode Instagram. Je ne suis pas ronde nécessairement, mais je sentais que, des fois, je n’avais pas ma place chez les influenceurs. Ce qu’on voit, ce sont souvent des fit moms , des gens qui s'entraînent, filiformes ou très musclés. Mais, il y a de la place pour ce genre d’aventurière , soutient-elle.

Un documentaire très artistique Véronique Vigneault souhaite faire du documentaire sur l’aventure d’Anabelle un produit très artistique . On a décidé de rester au Québec. Pour moi, c’était hyper important. Souvent, avec les films d’aventure, on s’en va dans l’ouest canadien ou un peu partout dans le monde. Mais au Québec, on a des décors, des défis sportifs et des régions vraiment exceptionnelles. Pour moi, il y avait quelque chose de beau et symbolique dans cette quête qui part de l’Estrie, une région magnifique, jusqu’aux racines d’Anabelle aux Îles-de-la-Madeleine. »

Une longue préparation

Et on ne se lance pas dans une telle aventure à l’aveuglette. Deux fois par semaine, Anabelle et son entraîneur Xavier Roy travaillent ensemble pour faire de son défi, une réussite. La préparation fait autant partie du défi que le défi en soi , dit-elle.

Au fur et à mesure qu'on va progresser, [...] et qu'on se rapproche de son départ, on va aller dans des activités plus spécifiques. On fera peut-être moins de musculation, mais plus de randonnées, plus de vélo, et aussi beaucoup plus de sorties sur l'eau et travailler des aspects un peu plus techniques avec les conseils de Mylène Paquette , explique le kinésiologue, Xavier Roy.

« J’ai travaillé dans le sport d’élite. Je comprends que ce n’est pas tout le monde qui peut avoir l’opportunité de se rendre à ce niveau, mais ça n'empêche pas de vouloir se dépasser physiquement et psychologiquement. » — Une citation de Xavier Roy, kinésiologue et préparateur physique

C’est surtout la traversée nautique, en plein cœur du golf du Saint-Laurent, qui fait le plus peur à Anabelle Guay. J'ai toujours eu un attrait pour l'eau, mais ça ne m'a jamais effleuré l'esprit que j’allais traverser le golf Saint-Laurent à la rame. Pourquoi ça me fait peur? Parce que c'est très technique. On m’a dit que cette section-là était assez périlleuse. Je vais être au milieu de l’océan, mais aussi dans une section difficile.

Pour y arriver, elle a fait appel à la rameuse océanique Mylène Paquette qui l’abreuve de conseils. Je me suis impliquée dès le début pour trouver un bateau, l’aider à démystifier tous les bateaux à vendre dans le monde. De fil en aiguille, je me suis retrouvée à prendre le rôle de mentore.

« Je pense que c’est un gros défi pour elle justement parce qu’elle n’a pas beaucoup d’expérience de navigation. Donc, elle a beaucoup de choses à apprendre d’ici son départ, mais je suis certaine qu’elle va y arriver. » — Une citation de Mylène Paquette, rameuse océanique

Anabelle ne pouvait trouver meilleure alliée que Mylène Paquette qui a passé 129 jours en solitaire sur son bateau en 2013 lors de sa traversée de l’Atlantique. Je lui souhaite de se faire confiance tous les jours et d’honorer le doute. Le doute, je pense qu’on le démonise trop souvent, mais il nous aide à mieux performer, à se donner raison ou à se remettre en question. Le doute, il faut l’amener à travailler avec nous tous les jours. Je lui souhaite aussi d’écouter sa petite voix.

D’ici le grand départ d’Anabelle, en plus de s’entraîner, elle tentera de récolter 100 000 $. Une somme qui servira non seulement à financer son aventure, mais aussi à créer des outils de sensibilisation pour garder son message vivant .