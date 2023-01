Mondial junior : 50 millions de $ de retombées attendues pour Halifax et Moncton

Le championnat mondial junior de hockey est terminé. Le bilan sportif est plus que positif et a vu la victoire d’équipe Canada. Le bilan économique est tout aussi bon.

À Halifax et Moncton, les deux villes hôtes du tournoi, les retombées économiques sont estimées à 50 millions de dollars.

La chambre de commerce d’Halifax s’est félicitée de l’impact positif de la compétition sur les entreprises locales. Selon son directeur général, Patrick Sullivan, on sera sûrement dans la fourchette supérieure de l’estimation des retombées économiques qui sont de 50 millions pour les deux villes .

Patrick Sullivan, directeur général de la chambre de commerce d'Halifax, se réjouit des retombées économiques du championnat mondial junior de hockey. Photo : Radio-Canada

8000 nuits d’hôtels ont été réservées pendant la durée du championnat, rien qu’à Halifax. Pour le secteur de l’hôtellerie, ça a été un grand coup d’accélérateur pour une période qui est généralement très calme , souligne Patrick Sullivan.

Les restaurateurs ont également profité de l’achalandage important. La chambre de commerce estimait qu’ils pouvaient s’attendre à une hausse de 75 % de leur fréquentation par rapport à la même période habituellement.

« Ça a été un événement énorme. Ce n’est pas comme les championnats de canoë ou les championnats de voile qui arrivent pendant la saison touristique. Avoir un événement de cette ampleur pendant une période qui est généralement calme, c’est encore plus excitant pour les commerces. » — Une citation de Patrick Sullivan, directeur général de la chambre de commerce d’Halifax

Répercussions sur le long terme

Pour Mike Savage, le maire d’Halifax, le championnat mondial a été un succès. Ça a été fabuleux de notre point de vue après deux ans de COVID qui a touché les rassemblements et les tourmentes que Hockey Canada a connu, ça a été une réémergence du hockey. Moncton et Halifax ont été d’excellentes villes hôtes. Ça n’aurait pas pu être mieux , souligne M. Savage.

Le maire d'Halifax, Mike Savage, espère que le championnat mondial junior de hockey aura un impact sur le long terme pour Halifax (archives). Photo : Radio-Canada / Héloïse Rodriguez-Qizilbash

D’après lui, ce genre d’événement a un coût pour les gouvernements mais a d'importants bénéfices pour la communauté. Au-delà des répercussions immédiates pour les commerçants, le maire de la ville espère que la compétition aura un impact sur le long terme pour la ville.

Des événements comme celui-ci créent un dynamisme dans la ville et peut donner envie de visiter la ville et peut-être de vivre et investir ici. , explique le maire.

La ville se tourne désormais vers l’organisation des jeux autochtones de l’Amérique du Nord l’été prochain. 5000 athlètes sont attendus pour cet événement qui devrait être le plus gros jamais organisé à Halifax.

Avec des informations d'Héloïse Rodriguez-Qizilbash