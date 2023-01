Réformes des retraites : le dossier qui pourrait secouer la France en 2023

Ça risque d’attiser encore plus les braises , lance le chef de train et représentant syndical Sud Rail Xavier Bregail en parlant de l’impact de la réforme des retraites sur le climat social français.

Quelques jours avant notre entretien, lors de son traditionnel message télévisé du 31 décembre, le président Emmanuel Macron réitérait sa volonté d’apporter des changements à la manière dont est gérée la retraite dans le pays.

« Comme je m’y suis engagé devant vous, cette année sera en effet celle d’une réforme des retraites qui vise l’équilibre de notre système pour les années à venir. Il nous faut travailler davantage. » — Une citation de Emmanuel Macron, président de la France.

En France, le système fonctionne par répartition. Ainsi, les Français qui sont actifs sur le marché du travail paient des cotisations utilisées pour verser des prestations aux retraités.

Le ratio entre les retraités et les actifs est absolument déterminant pour l’équilibre des comptes de retraite , précise Gilbert Cette, professeur de politique économique à la NEOMA Business School.

L'économiste Gilbert Cette évoque le besoin d'ajouter des exemptions à l'augmentation de l'âge de la retraite. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair.

Or, selon le gouvernement, c’est notamment en raison des changements à cet équilibre, occasionnés par le vieillissement de la population, que le système est menacé.

Selon les données de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), en 1950, pour un retraité français, on comptait environ cinq personnes actives sur le marché du travail. En 2020, ce ratio était passé à environ un pour trois.

Selon l’organisation internationale, en 2050, on dénombrera moins de deux Français potentiellement actifs sur le marché du travail par retraité.

« La déformation du ratio nombre de retraités sur nombre de personnes en emploi est assez forte. Ce ratio augmente dans le temps, ce qui contribue au déséquilibre des systèmes de retraite. » — Une citation de Gilbert Cette, professeur émérite à la NEOMA Business School

Dans son rapport de septembre dernier, le Conseil d’orientation des retraites (COR) constatait des excédants dans les caisses de retraite en 2021 et 2022, mais prévoyait de possibles déficits au cours des années suivantes.

Le choix d’augmenter l’âge de départ à la retraite

Pour assurer la pérennité du système, diverses propositions ont été formulées par des politiciens, des experts et des syndicats.

Nous, on pense que les efforts, ce sont à nos employeurs de le faire , explique par exemple le syndicaliste Xavier Bregail.

Xavier Bregail, syndicaliste et chef de train, s'attend à un mouvement de contestation contre la réforme des retraites. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair.

L’une des options proposées est ainsi d’augmenter la part de cotisation, notamment celle de l’employeur ou de l’État, versée aux caisses de retraite.

Une autre possibilité : diminuer le montant des prestations versées aux retraités.

Le gouvernement français a préféré une autre voie : celle d’augmenter la période de cotisation aux caisses de retraite en haussant l’âge de départ à la retraite.

Selon les déclarations publiques du président Macron et de ses ministres, l’âge légal du départ à la retraite passerait ainsi de 62 à 64 ou 65 ans.

Cette réforme, qui, si elle est adoptée, entrerait en vigueur dès l’été, rapprocherait la France de plusieurs de ses voisins européens, où le seuil de départ à la retraite a déjà été relevé ou est en voie de l’être.

Selon le professeur Gilbert Cette, pour qu’un tel changement soit accepté, il faut absolument que cette mesure d’âge soit associée à d’autres composantes .

Ainsi des exceptions devraient être prévues pour les personnes handicapées, ou encore pour les Français qui ont eu de longues carrières, ayant par exemple commencé à travailler avant l’âge de 20 ans.

L’importance de fixer des exemptions pour les travailleurs qui occupent des métiers pénibles et qui sont notamment exposés au bruit ou à des températures extrêmes, ou qui travaillent de nuit, est également souvent évoquée dans le débat public.

« On estime que tous les métiers dits "pénibles" devraient partir plus tôt à la retraite pour souffler. […] On a autour de nous des collègues qui meurent quelques années après leur départ à la retraite et on ne veut pas ça. » — Une citation de Xavier Bregail, syndicaliste et chef de train

Vers un printemps de contestation?

En 2010, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, les élus avaient adopté une réforme faisant passer l’âge de départ à la retraite de 60 à 62 ans. À l’époque, plusieurs manifestations ont été organisées pour dénoncer ce changement.

Des manifestations ont été organisées en 2010 contre une précédente réforme des retraites. Photo : afp via getty images / PATRICK VALASSERIS

Plus récemment, autour de 2019, un mouvement de contestation s’est également opposé à une première tentative par le président Macron de légiférer dans le dossier des retraites. Ce changement, qui aurait transformé les bases mêmes du système, a finalement été abandonné en 2020 pendant la pandémie.

Quelle sera la réaction en 2023? Difficile à prédire, estime le professeur Cette.

La France est un pays à la conflictualité très élevé, mais elle est difficilement prévisible. Donc, il est tout à fait possible qu’à partir de la fin du mois de janvier au mois de février, la France vive un conflit social de très grande ampleur. Comme il est tout à fait possible que cette réforme des retraites, finalement, passe avec quelques petites difficultés, mais sans difficulté majeure , explique-t-il.

Le chef de train Xavier Bregail s’attend, lui, à un fort mouvement de contestation, d’autant plus que tous les grands syndicats du pays se sont opposés à une augmentation de l’âge de départ à la retraite. Il estime que cette réforme, ajoutée aux impacts de l'inflation, pourrait devenir un élément déclencheur .

Nous, on estime qu'on a ce pouvoir-là. En France, il y a des entreprises plus grosses, il y a des métiers qui ont le plus de facilité à faire grève, à contester. Et on estime qu'on est dans cette position-là , lance le syndicaliste.

De récents sondages montrent également que l’opinion publique française est majoritairement défavorable à la réforme. Un sondage Harris Interactive, réalisé pour le compte de RTL et publié le 2 janvier, avançait ainsi que 54 % des Français ne voulaient pas de cette réforme. Selon un autre coup de sonde mené par la firme Elabe pour BFMTV, seulement 27% des personnes sondées sont favorables à la hausse de l'âge de départ à la retraite.

Malgré les risques de manifestations et de grèves, le gouvernement semble, cette fois-ci, déterminé à agir. Selon le réseau BFMTV, le président Macron aurait ainsi déclaré à son équipe de ne pas céder aux professionnels du malheur lors d’un récent conseil des ministres.

La table est mise pour d'éventuelles turbulences sur les plans politique et social.