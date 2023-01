Le tournoi de hockey Novice-O-Rama est de retour à Sherbrooke 

Sur le plan du nombre d’équipes participantes, le tournoi est l’un des plus importants de la province.

« On se trouve à avoir un bon engouement. Avec la fameuse pandémie l’an passé, on avait 93 équipes qui étaient inscrites, et on a dû annuler une semaine avant le tournoi. Cette année, on a 88 équipes qui sont inscrites et comme c’est là, ça tourne vraiment sur un chapeau de roue. »