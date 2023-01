Acton Vale a de nouveau accès à un lit de soins palliatifs 

Le CISSS de la Montérégie-Est fait volte-face et rouvre une chambre de soins palliatifs au centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) d'Acton Vale. L’unique lit destiné aux patients en fin de vie de l’établissement était fermé depuis juillet, faute de ressources .

La nouvelle chambre ne sera toutefois pas située sur l'étage de 13 lits où elle se trouvait initialement, puisque celui-ci demeure toujours fermé en raison de la pénurie de personnel.

Le préfet de la MRC d’Acton, Jean-Marie Laplante, accueille cette nouvelle avec optimiste, mais garde des réserves. Il rappelle que la chambre de soins palliatifs initiale a été aménagée avec de l’argent provenant en grande partie d’une fondation locale.

Pour lui, la nouvelle chambre représente donc une solution mitoyenne qui ne peut perdurer, tout comme la fermeture prolongée de l’unité de soins.

Là, on rouvre une chambre très ordinaire sur un étage. Ce n’est pas à quoi on s’attend. [...] On veut convoquer une réunion à la mi-janvier, prochainement, avec le CIUSSS, avec notre député, avec les personnes concernées pour savoir le pourquoi de tout ça , soutient-il.

La nouvelle est accueillie avec réserve par le préfet de la MRC d’Acton, Jean-Marie Laplante. Photo : Radio-Canada / Jean-François Dumas

« C’est beau le manque de personnel, mais à un moment donné, il faut mettre les efforts nécessaires. Ce n’est pas normal que ça reste fermé, et on n’a pas l’intention de laisser ça fermé longtemps. » — Une citation de Jean-Marie Laplante, préfet de la MRC d’Acton

Le syndicat qui représente les travailleurs de la santé de la région se réjouit quant à lui que la population ait de nouveau accès à un lit de soins palliatifs. Dans les derniers mois, des résidents du secteur d’Acton Vale ont en effet dû se rendre dans des villes comme Drummondville pour recevoir des soins de fin de vie. Selon le syndicat, la situation des ressources humaines de l’établissement reste toutefois très précaire.

On est inquiets qu’il y ait une recrudescence du temps supplémentaire obligatoire, ou bien plus de quarts de travail et de temps supplémentaire, qui pourraient venir épuiser encore plus le personnel , craint le président du Syndicat des travailleuses et travailleurs du CISSS de la Montérégie-Est – CSN, Daniel Laroche.

Aucun représentant du CISSS de la Montérégie-Est n’était disponible pour accorder une entrevue vendredi.

L’organisation invite cependant tous les travailleurs intéressés à une carrière en santé dans la région à se manifester rapidement.

Avec les informations de Jean-François Dumas