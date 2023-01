Les meilleurs salaires ne régleront pas la pénurie d’éducatrices en CPE

Le Centre d’acquisitions gouvernementales, l’entité qui fournit aux ministères et organismes publics les biens et services dont ils ont besoin dans l’exercice de leurs fonctions, a récemment publié un appel de propositions pour le développement d’une campagne publicitaire qui sera déployée en 2023-2024.

L’agence qui sera retenue au terme du processus d’adjudication de contrat bénéficiera d’un montant de 1 million de dollars pour la réalisation du mandat, qui s’inscrit dans le cadre du Grand chantier pour les familles lancé en octobre 2021.

37 000 nouvelles places

Afin de répondre aux besoins actuels et à ceux découlant des 37 000 nouvelles places subventionnées qu’il s’est engagé à créer, le gouvernement Legault estime que 18 000 nouvelles éducatrices devront être embauchées d’ici 2026.

Malgré deux campagnes d’envergure déployées sur le web et à la télévision au cours des deux dernières années, Québec constate que le rôle des éducatrices et éducateurs à la petite enfance et les bonnes conditions de travail dont ils bénéficient demeurent méconnus par une partie de la population.

En octobre 2021, Mathieu Lacombe, alors ministre de la Famille, avait annoncé la création de 37 000 places subventionnées additionnelles d'ici 2026. (Archives) Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

La campagne qui sera lancée au cours de la prochaine année entend corriger cette situation en mettant notamment de l’avant les excellentes perspectives d’emplois , la possibilité de travailler quatre jours par semaine et l’influence positive qu'exercent les éducatrices sur le développement des jeunes enfants.

Bien reçue

La directrice du Regroupement des centres de la petite enfance des régions de Québec et Chaudière-Appalaches (RCPEQC), Élise Paradis, accueille favorablement la volonté du gouvernement de promouvoir le métier d’éducatrice.

C'est sûr qu'on voit ça d'un bon œil. On avait fait des représentations auprès des élus, auprès du ministère de la Famille pour qu'il y ait ce type de promotion là. [...] On veut développer des places. Alors, oui, il faut faire de la promotion pour attirer davantage d'éducatrices , indique-t-elle en entrevue à Radio-Canada.

Élise Paradis est la directrice du Regroupement des centres de la petite enfance pour les région de Québec et Chaudière-Appalaches. (Archives) Photo : Radio-Canada

Mme Paradis mentionne que la pénurie de main-d'œuvre se fait déjà sentir dans la grande région de Québec. Avec l’ajout de 37 000 nouvelles places subventionnées d’ici les deux prochaines années, le recrutement des éducatrices, du personnel de soutien et du personnel administratif sera encore plus difficile, prédit-elle.

« Dans la Capitale-Nationale, il y a au moins deux nouveaux CPE qui, à ma connaissance, ont dû retarder l'ouverture de certains groupes parce qu’ils n'avaient pas trouvé toute la main-d'œuvre nécessaire. » — Une citation de Élise Paradis, directrice, Regroupement des CPE de Québec et Chaudière-Appalaches

Les publicités gouvernementales souligneront également les bonifications apportées à la rémunération du personnel éducateur. Après avoir passé 1 an au dernier échelon, les éducatrices qualifiées atteignent dorénavant un taux horaire de 30,03 $, ce qui représente une augmentation de salaire de 18 %.

Plusieurs personnes ignorent les hausses salariales en vigueur depuis le 1er avril 2022 et croient, à tort, que le métier n’offre pas de bonnes conditions , peut-on lire dans l’appel de propositions.

Bourses

La campagne fera en outre mention du nouveau programme de bourses auquel sont admissibles les étudiant(e)s inscrits en Techniques d'éducation à l’enfance. Le MFA rappelle que toute personne qui obtiendra le nombre de crédits requis pour une session à temps complet recevra une bourse de 1500 $, pour un montant total de 9000 $ durant l’ensemble de ses études.

L’offensive publicitaire du ministère de la Famille s’adressera principalement aux jeunes de 16 à 24 ans ainsi qu’aux personnes sans emploi ou en réorientation de carrière âgées de 25 à 45 ans. À titre de clientèle secondaire, la campagne visera les personnes immigrantes.

Le gouvernement Legault a accordé aux éducatrices de la petite enfance des hausses de salaire allant jusqu'à 18 %. (Archives) Photo : Radio-Canada / Josée Ducharme

Selon Élise Paradis, le contexte est favorable pour quiconque envisage des études et une carrière dans le domaine de la petite enfance, où le besoin de main-d'œuvre n’ira qu’en augmentant.

Ce n'est pas un réseau où les emplois vont disparaître comme c’est le cas, par exemple des épiceries où, tranquillement, on a vu l’apparition de caisses où on n'a plus besoin d'employés et on fonctionne de façon autonome pour réduire la demande en main-d'œuvre. Eh bien, dans notre réseau, il n'y aura pas d'éducatrice électronique ni d'éducateur électronique. Ça va vraiment être un travail où on va continuer d'avoir de la demande dans les années à venir , avance Mme Paradis.

Au-delà du salaire

La porte-parole du regroupement Ma place au travail, Marylin Dion, salue la volonté du gouvernement de valoriser la profession d’éducatrice en ne s’attardant pas uniquement aux hausses de salaire qui ont été octroyées au cours de la dernière année.

Évidemment, c'est positif d'avoir un rattrapage salarial. C'était quelque chose que les éducatrices et éducateurs de la petite enfance demandaient depuis longtemps. Par contre, je pense que pour avoir une réelle valorisation de la profession, ça va au-delà d'une augmentation de salaire. Il y a plein d'éléments qui entrent en ligne de compte. Je pense aux conditions de travail, aux congés, à des temps de planification , énumère Mme Dion.

« Il y a tellement d'autres éléments qui font en sorte qu'on veut travailler dans le domaine de la petite enfance. On le sait, c'est quelque chose qui est magnifique, mais qui est aussi exigeant, qui demande une expertise. » — Une citation de Marylin Dion, porte-parole, Ma place au travail

Le mouvement qu’elle représente est né sur les réseaux sociaux en mars 2021 en réponse à la pénurie de places en garderie au Québec. Il milite pour que chaque parent qui le désire puisse avoir accès à une place en garderie subventionnée pour son enfant.

La porte-parole du mouvement Ma place au travail, Marylin Dion. (Archives) Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

Marylin Dion confie que la pénurie de main-d'œuvre est une source de préoccupation pour Ma place au travail étant donné qu’elle pourrait retarder la mise en place des 37 000 nouvelles places subventionnées promises par le gouvernement de la CAQ .

On a beau bâtir toutes les installations possibles, si on n'a pas d'éducatrices ou d'éducateurs et de personnel pour s'occuper de nos tout-petits, eh bien on n'arrivera pas à combler les places manquantes , fait-elle valoir.

Égalité des chances

Mme Dion y voit une question d’égalité des chances pour les tout-petits. En plus de les faire évoluer dans un environnement bienveillant et stimulant , la fréquentation d’un CPE leur permet de déceler de façon plus précoce des vulnérabilités.

Si on agit tôt et avoir une influence sur tout le parcours scolaire et professionnel de cet enfant , qui va devenir un futur citoyen , plaide la porte-parole.

Elle ajoute que l’accès à un service de garde abordable et de qualité est essentiel au maintien sur le marché du travail d’un grand nombre de femmes. Faute de place, de jeunes mères doivent encore aujourd’hui mettre leur carrière en veilleuse, à contrecœur, et se priver d’un salaire pour s’occuper de leur enfant.

Chez les couples hétérosexuels incapables d'obtenir une place en garderie subventionnée, la femme est plus susceptible d'abandonner son emploi pour s'occuper de l'enfant. (Archives) Photo : Getty Images / StefaNikolic

C'est simplement une question d'émancipation de la femme. Les femmes veulent travailler, celles qui le désirent. Elles ont des rêves, elles ont des ambitions, elles ont des métiers qui apportent directement du soutien à la société et là, elles sont à la maison, en pleine pénurie de main-d'œuvre. [...] C'est absolument catastrophique pour le statut de la femme , déplore Marylin Dion.

En attendant que le gouvernement complète le réseau de services de garde éducatifs à l’enfance, elle et son mouvement réclament une aide financière d’urgence pour les familles qui n’ont pas accès à une place subventionnée et qui se privent de revenus importants, dans un contexte inflationniste de surcroît.