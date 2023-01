Des fans de Céline Dion manifestent devant les bureaux du Rolling Stone

La décision du Rolling Stone d’exclure Céline Dion de son palmarès des plus grandes chanteuses et des plus grands chanteurs de tous les temps continue de faire des vagues. Vendredi, quelques dizaines de fans ont montré leur mécontentement devant les locaux du magazine à New York, ce qui a attiré l’attention de plusieurs médias américains.

Sauvons Céline , Comment avez-vous pu oublier Céline , Le Rolling Stone est stoned [a les facultés affaiblies, NDLR] : voilà ce qu’on pouvait lire sur quelques-unes des affiches des Red Heads, un groupe d’admiratrices et d’admirateurs de la diva de Charlemagne. La productrice et animatrice québécoise Julie Snyder faisait également partie du lot.

Apparemment, c’est sérieux à ce point-là , s’est amusé le Rolling Stone dans une publication Instagram qui a récolté plus de 20 000 mentions « J’aime ».

Le magazine américain a même dépêché une journaliste afin de recueillir les réactions des manifestants et des manifestantes, qui chantaient des slogans inspirés des chansons de Céline Dion.

Les sites spécialisés TMZ, Variety et Vulture ont aussi remarqué l’afflux de fans venus du Québec sur la cinquième avenue de New York, et leur ont consacré un reportage.

Céline Dion n’est pas le seul grand nom de la chanson à ne pas figurer dans le top 200 du Rolling Stone publié il y a quelque jours : Madonna, P!nk ou encore l’Ontarien Justin Bieber ont également été laissés sur le banc de touche.

La chanteuse américaine Madonna ne fait pas partie du palmarès des plus grandes chanteuses et des plus grands chanteurs du «Rolling Stone». Photo : afp via getty images / BEN STANSALL

Au sommet du palmarès, on retrouve Aretha Franklin, Whitney Houston et Sam Cooke. Kurt Cobain (36e position), Ariana Grande (43e position), Bob Marley (98e position) et Françoise Hardy (162e position) se sont également mérité une place parmi les plus grandes chanteuses et les plus grands chanteurs de tous les temps, selon le Rolling Stone.