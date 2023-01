Qu’est-ce qui attend le Parti républicain divisé?

« Divisé », « l’air incapable de gouverner », le Parti républicain a la gueule de bois, après une semaine chaotique à Washington. La prochaine élection présidentielle (2024) n’est pas si loin. Le « Grand Old Party » aura-t-il le temps de faire oublier les désaccords et de retomber sur ses pattes?

Entrevue avec un stratège républicain de l’Arizona, Brian Seitchik, qui a travaillé au sein des campagnes de Donald Trump en 2016 et 2020.

Quand vous regardez le Parti républicain actuellement, qu’est-ce que vous voyez?

Je vois un parti très divisé. D’un côté, un groupe loyal à Donald Trump (sauf pour le choix du président de la Chambre des représentants) et, de l’autre, des élus qui blâment l’ancien président pour les résultats décevants lors des élections de mi-mandat en 2022, prêts à passer à autre chose.

Il y a des divisions au sein du caucus républicain au Congrès au sujet de possibles ententes avec les démocrates, de la tenue d’une enquête sur le clan Biden et de l’adoption de certains projets de loi. Il n’y a aucun plan pour avancer, ni de force unificatrice actuellement. Espérons que la prochaine campagne présidentielle permettra d’allier le parti contre Joe Biden. Nous sommes encore loin de là.

Matt Gaetz fait parti du groupe d'une vingtaine d'élus républicains qui se sont initialement opposés à l'élection de Kevin McCarthy à la présidence de la Chambre. Photo : Getty Images / Anna Moneymaker

Jusqu’à quel point les disputes internes, exposées au grand jour cette semaine, sont-elles dommageables pour le parti? Que laissent-elles entrevoir pour les travaux qui s’amorcent au Congrès et pour la prochaine présidentielle?

Ça augure mal. Des votes ardus s’en viennent dans ce 118e Congrès. L’élection du président aurait dû être le plus facile! Si c’est un avant-goût de ce qui s’en vient, ce sera un trajet mouvementé. Il y a le plafond de la dette, les enjeux à la frontière, la nécessité pour les républicains de générer des votes et celle de créer un environnement hostile à Joe Biden. Mais nous ne pouvons même pas nous entendre sur un président de la Chambre!

Lors des élections de mi-mandat, plusieurs électeurs des banlieues, qui votent habituellement républicain ou qui votent avec le parti sur des enjeux comme la frontière et l’inflation, ont choisi, cette fois, d’appuyer les démocrates parce que c’était le chaos dans notre formation. Ils ne voient pas un parti capable de gouverner ou de diriger le pays. L’épisode de la dernière semaine contribue à ce sentiment.

Franchement, j’ai hâte à la campagne présidentielle où nous aurons l’occasion de nous unir contre Joe Biden et de démontrer que nous avons un plan. Ce n’est pas du tout ce que le Parti républicain a fait ces derniers jours.

Kevin McCarthy et Donald Trump, lors d'un événement public, en février 2020. Photo : Reuters / KEVIN LAMARQUE

Cette semaine, Donald Trump a demandé aux élus républicains récalcitrants de se ranger derrière Kevin McCarthy pour le poste de président de la Chambre. Sur le coup, son appel a été ignoré. Faut-il y voir une perte d’influence de l’ancien président?

Je ne comprends pas pourquoi il a décidé de s’en mêler. Certains de ses alliés les plus fidèles, comme Andy Biggs, Lauren Boebert et d’autres, ont tout simplement ignoré sa demande. C’était clairement un enjeu entre le caucus républicain et Kevin McCarthy. Donald Trump n’a eu aucune influence.

« À une certaine époque, quand Trump disait : "Sautez", le caucus demandait : "À quelle hauteur?". Ce n’est tout simplement plus le cas actuellement. » — Une citation de Brian Seitchik, stratège républicain

Faut-il en déduire que Donald Trump a perdu des plumes?

Absolument. Plusieurs personnes ont blâmé le président Trump pour les résultats décevants aux élections de mi-mandat. Ajoutez à cela les multiples enquêtes le visant et un lancement de campagne terne en vue de 2024. On peut compter sur les doigts de la main ceux qui ont appuyé sa candidature sur-le-champ. Comparez cela à la campagne de 2020 où les gens faisaient la file pour être dans son camp.

Il semble [qu’appuyer McCarthy] était une erreur de sa part, au moment où il n’avait pas l’influence pour faire changer des votes.

Le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, accompagné de ses proches. Photo : afp via getty images / GIORGIO VIERA

Les récents sondages auprès des électeurs républicains sont largement favorables au gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, dans une potentielle primaire républicaine en vue de 2024. Avez-vous l’impression que les jeux sont faits?

Ce sera une bataille. Donald Trump a encore une base d’appuis assez solide. Les Trump ou rien (Trump or die) sont certainement présents. En ce moment, la candidature de Ron DeSantis est aspirationnelle en quelque sorte. (Elle n’a pas encore été annoncée.) Il n’a toujours pas encaissé de coups.

À ce point-ci, Ron DeSantis est la solution de rechange conservatrice à Donald Trump. Il tente de plaire à tout le monde. Une campagne va lui infliger des blessures. Personne ne sait comment ça va tourner. L’affrontement ne sera pas beau.

* Certains propos ont été raccourcis ou modifiés à des fins de clarté et de concision.