La GRC a dépensé près de 50 M$ pour faire respecter des injonctions en C.-B.

Un groupe spécifique de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) en Colombie-Britannique, le Groupe d’intervention pour la sécurité de la collectivité et de l’industrie (GISCI), a dépensé près de 50 millions de dollars depuis sa création, en 2017, pour faire respecter des injonctions obtenues par les secteurs pétrolier et forestier dans la province. CBC/Radio-Canada a obtenu des données comptables internes en vertu de la Loi sur l'accès à l'information.

Des membres de Premières Nations et des organisations dénoncent, de leur côté, un manque de surveillance gouvernementale des dépenses et des actions de ce groupe.

Trois projets énergétiques et forestiers de la Colombie-Britannique ont mobilisé les opérations du GISCI , dont la mission est d’ assurer une surveillance stratégique des incidents dans le secteur de l’industrie de l’énergie et des questions d’ordre public, de sécurité nationale et de criminalité qui en découlent , selon le site web de la GRC .

Les opérations du GISCI entourant l’expansion du pipeline Trans Mountain ont ainsi coûté 3,5 millions de dollars depuis 2017. Celles liées à la construction du gazoduc Coastal GasLink s’élèvent à 27,6 millions de dollars depuis 2018.

Enfin, les activités du groupe en lien avec l'exploitation de forêts anciennes à Fairy Creek, sur l'île de Vancouver, ont atteint 18,7 millions de dollars en 16 mois seulement.

Dépenses de la GRC pour des confrontations liées à des projets d’extraction de ressources en C.-B. Dépenses de la GRC pour des confrontations liées à des projets d’extraction de ressources en C.-B. Années fiscales Trans Mountain Coastal GasLink Fairy Creek 2017-2018 485 959 $ S.O S.O 2018-2019 395 277 $ 3 678 230 $ S.O 2019-2020 390 032 $ 9 584 654 $ S.O 2020-2021 1 502 921 $ 5 819 927 $ S.O 2021-2022 741 016 $ 6 802 034 $ 18 441 213 $ 2022-2023 (jusqu'au 31 juillet) 20 337 $ 1 760 866 $ 275 755 $ Total 3 535 542 $ 27 645 711 $ 18 716 968 $ Total combiné 49 898 221 $ Années fiscales Trans Mountain Coastal GasLink Fairy Creek 2017-2018 485 959 $ S.O S.O 2018-2019 395 277 $ 3 678 230 $ S.O 2019-2020 390 032 $ 9 584 654 $ S.O 2020-2021 1 502 921 $ 5 819 927 $ S.O 2021-2022 741 016 $ 6 802 034 $ 18 441 213 $ 2022-2023 (jusqu'au 31 juillet) 20 337 $ 1 760 866 $ 275 755 $ Total 3 535 542 $ 27 645 711 $ 18 716 968 $ Total combiné 49 898 221 $

Au total, entre le 1er avril 2017 et le 31 juillet 2022, la GRC a dépensé un total de 49,9 millions de dollars pour la surveillance de ces chantiers.

À ce jour, les dépenses du GISCI ont probablement dépassé ce montant, car la demande d'accès à l’information de CBC/Radio-Canada ne couvre pas la fin de l’année 2022.

Un groupe créé pour les incidents de l'industrie de l'énergie

Les données obtenues par CBC/Radio-Canada indiquent que le GISCI était initialement chargé de faire obstacle aux protestations des Premières Nations et des environnementalistes contre les projets d'expansion de Trans Mountain et Coastal GasLink.

La GRC a d’ailleurs effectué plusieurs raids en territoire wet'suwet'en pour démanteler les barrages qui entravaient la construction du gazoduc Coastal GasLink. En 2019-2020, elle a dépensé 9,6 millions de dollars pour des opérations liées à ce projet.

Cette année-là, des manifestations et des blocages de voies ferrées en soutien à la Nation Wet'suwet'en ont eu lieu partout au pays.

Une carte montre les tracés prévus de deux pipelines : celui de Coastal GasLink dans le nord de la C.-B., et celui de Trans Mountain, d'Edmonton au Grand Vancouver. Photo : Radio-Canada

Une impression de chèque en blanc

Comme le GISCI n'a pas de juridiction territoriale définie, un nombre inconnu de membres et pas de cadre budgétaire, certains craignent que le groupe ait carte blanche pour ses agissements.

Les droits humains, les droits des Autochtones de ce pays sont affaiblis jour après jour en permettant que cet argent soit dépensé pour des unités telles que le GISCI , qui n'existait pas il y a quelques années , croit Na'moks, un chef héréditaire de la Nation Wet'suwet'en.

Alors que le GISCI affirme avoir besoin d’un mandat flexible pour répondre aux manifestations imprévisibles, des groupes autochtones et des organisations estiment qu’il devrait assumer la responsabilité des dommages qui sont causés .

Na'moks déplore que des chefs héréditaires ont été menacés d'arrestation, soumis à des contrôles intrusifs de véhicules et se sont vu refuser l'accès à leurs territoires situés près des sites de construction du gazoduc Coastal GasLink, alors que les travaux s'intensifiaient.

Lorsqu’elle a pris connaissance des dépenses du GISCI , la directrice des politiques à l'Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique (BCCLA), Meghan McDermott, s’est, elle aussi, inquiétée du manque de responsabilité et de surveillance dont semble profiter ce groupe de la GRC .

J'ai travaillé pour le gouvernement. Il me semble tellement absurde d'avoir une unité qui n'a aucune restriction budgétaire , affirme-t-elle.

« Cela semble être un choix politique délibéré de ne pas les restreindre du tout. » — Une citation de Meghan McDermott , directrice des politiques, Association des libertés civiles de la C.-B.

De son côté, Karen Mirsky, une avocate qui représente plusieurs manifestants arrêtés lors du mouvement d'opposition à la coupe d'arbres anciens à Fairy Creek, qualifie le coût de ces opérations de grotesque .

Cela met en lumière, selon elle, la nécessité d’avoir des chiens de garde mieux financés et une surveillance plus stricte. Elle craint qu’une absence de balises pour ce groupe crée un précédent inquiétant pour étouffer les droits des gens à la libre expression et au rassemblement .

« Cela revient à dire à la police : "Faites-vous plaisir. Nous vous faisons confiance. Faites ce que vous avez à faire. Nous regardons de l'autre côté". » — Une citation de Karen Mirsky , avocate

À Fairy Creek, des militants contre la coupe d'arbres de forêts anciennes font face à des agents de la GRC. (Archives) Photo : Radio-Canada / Adam van der Zwan / CBC

Les plaintes se multiplient

Dans les derniers mois, les plaintes et les allégations de mauvaise conduite visant le GISCI se sont multipliées.

En juin 2022, des membres de la communauté Gidimt’en de la Nation Wet’suwet’en ont entamé une poursuite civile dénonçant des mois d’intimidation et de harcèlement contre la GRC , le ministre de la Justice de la Colombie-Britannique, ainsi que les entreprises Coastal Gaslink et Forsythe.

Dans ce cas, le gouvernement de la Colombie-Britannique a affirmé qu’il nie que des membres de la GRC aient participé à une conspiration illégale visant à nuire aux plaignants ou à quiconque .

Des agents de la GRC négocient avec des membres des Premières Nations derrière un fil barbelé. (Archives) Photo : Radio-Canada / Chantelle Bellrichard

En juillet 2022, une coalition d’organismes, dont la BCCLA , a déposé une plainte contre le GISCI pour des arrestations présumées illégales lors d’une intervention à Argenta, dans l’est de la Colombie-Britannique.

Le surintendant principal de la GRC et responsable du GISCI , John Brewer, n'était pas disponible pour une entrevue et la GRC de la Colombie-Britannique n'a pas voulu commenter les dépenses du groupe en son absence. Le quartier général de la GRC à Ottawa n'a pas non plus voulu faire de commentaires et n'a pas répondu lorsqu'il lui a été demandé de justifier le rôle d'Ottawa dans la supervision du GISCI .

Les données obtenues par CBC/Radio-Canada montrent toutefois que la commissaire Brenda Lucki et d'autres membres de l'exécutif de la GRC sont régulièrement informés des activités du GISCI .

Dans des déclarations sous serment déposées devant un tribunal de la Colombie-Britannique pendant les confrontations de Fairy Creek, John Brewer a affirmé que le groupe faisait face à des blocages illégaux sophistiqués et bien financés nécessitant des réponses complexes.

