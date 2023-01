Une année 2023 bien remplie pour le metteur en scène François Girard à New York

L’année 2023 du metteur en scène et réalisateur natif de Saint-Félicien, François Girard, s’annonce extrêmement occupée avec la présentation de trois productions à New York.

Il présentera Lohengrin, un opéra de Wagner, du 26 février au 1er avril au Metropolitan Opera sous la direction de Yannick Nézet-Séguin. L’an dernier, cette production avait été présentée au célèbre théâtre Bolchöi de Moscou en février tout juste au moment où la Russie envahissait l’Ukraine.

Ça a été une journée inoubliable. On n'y croyait pas trop à cette invasion comme beaucoup de monde, d’experts et de journalistes, et les Russes, pas plus. Personne ne s’attendait à ce qu’il passe à l’acte , a reconnu le Félicinois en entrevue à l’émission Place publique.

Il se souvient encore du moment précis quand il a appris que le président Vladimir Poutine avait déclenché la guerre aux Ukrainiens.

En arrivant au théâtre, un chanteur s’est effondré dans mes bras, en larmes, pour me dire que l’invasion avait été déclenchée. Tout le monde était sidéré de ça.

Cette invasion l’a empêché de retourner à Moscou tout comme elle a changé les plans de la production, qui a dû repartir à neuf pour l’ensemble des costumes et des décors parce qu'ils ont été abandonnés dans la capitale russe. François Girard est heureux de présenter ce spectacle de nouveau, cette fois dans la Grosse Pomme.

Pour toutes sortes de raisons, j’ai trouvé chaussure à mon pied dans le répertoire d’opéra. Ce n’est pas tout le répertoire qui m’intéresse. Wagner, c’est un monde de mythes et de légendes qui est très ouvert et pour un metteur en scène, c’est très intéressant [...] Cette musique-là, j’ai envie de vivre dedans , avoue-t-il.

François Girard mettra aussi en scène Le vaisseau fantôme du 30 mai au 10 juin, également au Metropolitan Opera, ainsi que le Fusil de Chasse du 15 mars au 16 avril au Baryshnikov Arts Center.

Ce sera une période intense pour moi d’autant que les répétitions de deux productions vont se chevaucher.

François Girard s’est fait connaître tant comme scénariste et réalisateur au cinéma que comme metteur en scène à l’opéra et au théâtre.