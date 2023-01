Le marché immobilier continue de ralentir à Gatineau

En décembre 2022, 230 transactions ont été conclues contre 368 au même moment l'année précédente. Il s'agit d'une baisse de 38 %.

Le prix médian a quant à lui connu une baisse plus modeste de 3 %, passant de 414 000 $ à 400 000 $.

Le délai de vente a augmenté de 10 jours. Il faut en moyenne 42 jours pour la vente d’une maison unifamiliale.

Pour l'ensemble de l'année 2022, on remarque une diminution marquée du nombre de ventes, toutes catégories confondues. Elles sont passées de plus de 6000 à près de 4775 entre 2021 et 2022.

On remarque d'ailleurs une légère hausse dans le nombre d'inscriptions sur le marché, soit 4 %.

La chambre immobilière juge que le marché résidentiel en Outaouais est en route vers l'équilibre.