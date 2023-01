L’évaluation environnementale du projet Marban amorcée

L'évaluation environnementale du projet Marban, situé entre Val-d’Or et Malartic, a débuté au cours des derniers jours.

Le projet minier appartenant à Minière O3 comprend l'exploitation d'une mine d'or à ciel ouvert d'une durée de vie de 10 ans, incluant deux fosses principales et quatre fosses secondaires. La construction d'une usine de traitement du minerai est aussi prévue.

Minière O3 prévoit également dévier le chemin Gervais et créer une nouvelle voie d'accès au projet à partir de la route 117, ainsi que la déviation d'un ruisseau s'écoulant actuellement au-dessus des gisements visés par le projet.

« C’est un immense projet, c’est important de le préciser. La question c’est : est-ce que c’est la mine d’or de trop dans le paysage déjà lourdement affecté par l’industrie minière? » — Une citation de Rodrigue Turgeon, coresponsable du programme national de Mining Watch Canada

Celui-ci estime qu'il faut considérer l'impact environnemental de ce projet, mais aussi les impacts sociaux et économiques, soulignant qu'il y a déjà plusieurs mines dans le secteur.

Il y a 15 espèces en péril, menacés ou vulnérables, qui ont été observées sur le site. L’arrivée d’un tel projet mine leur possibilité d’évoluer dans la nature et on le sait, la destruction des habitats naturels, c’est la principale cause de l’effondrement de la biodiversité sur la planète , mentionne M. Turgeon.

Rodrigue Turgeon, de Mining Watch Canada. (Archives) Photo : Radio-Canada

Minière O3 prévoit investir 435 millions de dollars pour lancer la production de la mine Marban d’ici 2026. La compagnie aura besoin de 500 employés pendant la phase de construction et de 350 employés pendant l’exploitation de la mine.

Toute personne ou organisation peut faire part de ses commentaires par écrit d'ici le 3 février sur le site internet du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

Le projet sera par la suite soumis au processus de consultation du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE).