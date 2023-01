Retour en force pour les salles de sport de l’Est-du-Québec

Plusieurs propriétaires de salles de sports notent une croissance du nombre d'inscriptions. Ils remarquent aussi une nouvelle clientèle.

On a remarqué que les gens sont de moins en moins réticents à fréquenter [les gyms] parce qu’on entend un peu moins parler [de la COVID-19] et de sa propagation. On regagne peu à peu la confiance des gens , explique Marie-Ève Desrosiers, nutritionniste et copropriétaire du Centre de santé Nutrikin à Matane.

« Dans les six derniers mois, pour nous, c’est en croissance. On a vraiment une hausse marquée des inscriptions. » — Une citation de Marie-Ève Desrosiers, nutritionniste et copropriétaire du Centre de santé Nutrikin

Philippe Uy-Bouffard et Marie-Ève Desrosiers sont les copropriétaires du Centre de santé Nurtikin à Matane. Photo : Radio-Canada / Marguerite Morin

Avec l’arrivée du mois de janvier, le propriétaire du Complexe Maxi Forme de Baie-Comeau, Olivier Donais, remarque lui aussi une différence dans le nombre d’inscriptions.

Déjà, au début janvier, on a de nouveaux visages, des nouveaux clients qu’on n’avait jamais vus avant et qui décident de commencer l’année du bon pied , remarque M. Donais.

Cette augmentation des inscriptions est notable depuis déjà plusieurs mois, croit pour sa part le directeur général du gym Santé 2000 basé à Rimouski.

Il y a un effet vraiment spécial depuis l’atténuation des mesures sanitaires pour les gyms à l’automne , explique Claude Bellavance. Les gens ont eu le temps de faire une introspection par rapport à leur santé et leurs habitudes de vie dans les deux dernières années et ça fait qu’on a beaucoup de nouveaux adeptes.

Un mois de janvier attendu

Les premiers mois d’hiver sont souvent plus rentables pour les salles de sport, car nombreuses sont les résolutions de mise en forme de début d’année.

Mais dans les deux dernières années, les propriétaires n’ont pas pu profiter de l’achalandage de cette période en raison de la fermeture obligatoire et complète des établissements.

Je ne suis certainement pas le seul propriétaire de gym qui avait hâte de vivre cette période de l’année dans un contexte où on peut ouvrir nos portes , précise Olivier Donais.

« Les mois de janvier, février et mars sont nos meilleurs mois. C’est sûr que ça nous a fait mal dans les deux dernières années. » — Une citation de Olivier Donais, propriétaire du Complexe Maxi Forme de Baie-Comeau

Accompagnement et éducation

Plusieurs salles de sport misent sur un meilleur encadrement de la clientèle en offrant des services de nutrition ou de kinésiologie.

Pour Marie-Ève Desrosiers, cet accompagnement est d’autant plus important dans un contexte de résolutions du Nouvel An, qui peuvent être trop ambitieuses et irréalistes .