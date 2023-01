L’équipe Bédard n’avait plus droit à l’erreur au provincial de curling U18

Le quatuor du Club Noranda (complété par Mathis Arsenault, Nathan Beaudoin-Gendron et Gabriel Audette) s’est incliné 7-6 vendredi après-midi contre l’équipe de Raphaël Tremblay. Il s’agissait seulement de sa seconde défaite en cinq sorties à ce provincial des moins de 18 ans, chaque fois contre cette équipe du Club des Collines, en Outaouais (où s’entraîne l’Amossois d’origine Jean-Michel Ménard). L'équipe Bédard avait perdu 9-7 mercredi, lors du premier duel entre les deux formations.

Le premier match, c’était une question de centimètres sur un placement à la fin du 8e bout par le capitaine Raphaël Tremblay. Ce midi (vendredi), on a eu de la misère à lancer le match et c’est ce qui a fait la différence. Si tu ne prends pas les chances que tu as contre ces équipes-là, elles vont capitaliser, et c’est ce qui est arrivé. On tirait de l’arrière 5-2 après quatre bouts, alors d’être revenu et forcer le capitaine adverse à lancer sa dernière pierre au dernier bout, c’est très bon. On avait deux pierres dans la maison, alors on aurait pu égaliser, mais il avait une sortie à faire presque à découvert et il l’a réussie , raconte l’entraîneur Patrick Bédard.

Un top 6 très serré

Ce dernier est très satisfait du travail de ses protégés jusqu’à maintenant dans le tournoi. Mais cette défaite venait corser la suite des choses pour les curleurs du Club Noranda. Pour rester en vie, ils devaient absolument gagner leur partie de ce soir (vendredi) contre l’équipe Janidlo, qu’ils ont vaincue 3-2 plus tôt dans le tournoi.

Ce soir, c’est notre sixième match, et on en a joué quatre contre des équipes du top 4 au Québec. On est quand même contents des résultats. En fait, le top 6 au Québec dans le U18 est très fort. Les six équipes sont pas mal équivalentes et on ne sait jamais qui va gagner. Ça finit toujours par un ou deux points. C’est toujours des matchs très enlevants, qui sont vraiment agréables à regarder et bien stressants pour les coachs et les parents! , souligne en riant Patrick Bédard.

Si l’équipe Bédard remporte ses deux prochaines parties, elle pourra alors entrer dans la ronde éliminatoire en tant que cinquième équipe. Les Abitibiens ne pourront pas se qualifier pour la finale, mais s’ils ne perdent plus, ils pourront jouer pour le deuxième laissez-passer du Québec pour les championnats canadiens U18 qui seront disputés à Timmins, en Ontario, du 6 au 11 février.

D’autres grosses compétitions

Dans deux semaines, le quatuor du Club Noranda participera à la finale régionale des Jeux du Québec dans l’espoir de représenter l'Abitibi-Témiscamingue aux Jeux de Rivière-du-Loup. Puis, du 25 au 29 janvier, l'équipe Bédard sera à Saint-Lambert pour le championnat provincial U21 dans l’espoir de décrocher l’une des deux places du Québec pour le championnat canadien de curling junior, qui sera disputé à Rouyn-Noranda du 25 mars au 2 avril.

Notre équipe est de calibre pour représenter le Québec dans les deux championnats canadiens, mais il faut d’abord gagner les matchs , conclut Patrick Bédard.

