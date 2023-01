La Ville d’Edmonton se dote d’une application pour documenter les signes haineux

Le logiciel, nommé Lighthouse, permet aux utilisateurs de téléverser une photo d’un symbole haineux comme un dessin de croix gammée. L’image est ensuite analysée par au moins deux experts avant d'être ajoutéeentrée dans une base de données qui recense notamment le moment et l’emplacement où la photo a été prise.

L'application a été développée en collaboration avec la Ligue anti-diffamation. Les données permettront de savoir si un secteur en particulier est visé ou si un groupe est particulièrement ciblé.

Avant, il fallait entrer l’information dans notre base de données manuellement. Cela pouvait être lourd , explique Keith Scott, directeur des plaintes et des enquêtes de la Ville. Il croit que la nouvelle méthode, qui ne nécessite qu’un téléphone cellulaire, est beaucoup plus simple.

L'application n'est pas destinée au grand public et est pour l'instant réservée aux agents de la paix de la capitale provinciale. Keith Scott dit vouloir éviter que des personnes mal intentionnées n'inondent le système avec des images non pertinentes.

Les données seront notamment partagées avec la police d’Edmonton pour l'aider à enquêter sur les crimes haineux. La Ville souhaite aussi s’en servir pour mieux cibler ses efforts de sensibilisation et d’éducation. Edmonton recense en moyenne une cinquantaine de plaintes par an liées aux symboles haineux.

Est-ce qu’on est sûr que c’est un petit groupe de personnes? Est-ce qu’on est certain que c’est un petit nombre d’incidents? , demande la présidente de la Fédération juive d'Edmonton, Stacey Leavitt-Wright, qui voit d'un bon œil cette collecte de données plus systématique.

Elle rappelle que ce sont des symboles qui font peur et qui font ressortir toutes sortes de traumatismes.

L'extrémisme en ligne, difficile à mesurer

Les symboles dessinés dans l’espace public ne sont qu’une petite partie du problème, rappelle cependant John McCoy, directeur de l’Organisation pour la prévention de la violence (Organization for the Prevention of Violence), un groupe d'Edmonton financé par la Ville et le gouvernement fédéral.

Il précise que le discours haineux existe en grande partie sur le web. C’est un domaine dans lequel il nous faut davantage d'informations. Le problème, c’est de savoir où sont les individus qui propagent ces messages ou profèrent des menaces en ligne. Existent-ils vraiment ou s’agit-il de robots? C’est difficile, mais nous savons que c’est là que la majorité de ces activités ont lieu.

John McCoy croit cependant que l’application Lighthouse permettra de mieux cibler les interventions, notamment dans les écoles. La Ville n’a pas encore précisé combien de temps le projet pilote pourrait durer, mais elle envisage d’élargir l’utilisation de son outil à d’autres employés municipaux.

Les équipes de nettoyage de la Ville ont effacé 211 graffitis à caractère haineux au cours des quatre dernières années. Les personnes vivant à Edmonton qui trouvent un tel symbole peuvent contacter le 311.