En Alberta, il y a 25 000 nouveaux emplois, alors que le taux de chômage reste stable

En Alberta, l’emploi a augmenté de 1,0 % en décembre par rapport au mois précédent, ce qui représente 25 000 nouveaux emplois pourvus. C'est la hausse la plus marquée depuis mai 2022, selon la dernière enquête de Statistique Canada sur la population active.

Les gains notés concernent surtout le secteur des services, alors que l’emploi dans l'agriculture, les services publics, la fabrication, les affaires et les services d'hébergement et de restauration est en berne, comme l'explique Charles St-Arnaud, économiste en chef d’Alberta Central, dans une infolettre de l’établissement financier.

Il ajoute que l'industrie de l'hébergement et de la restauration est la plus touchée, le niveau de l’emploi y étant inférieur de plus de 15 % par rapport à la période prépandémique.

Parmi les provinces de l'Ouest, l'Alberta a pourvu le plus d'emplois en décembre, suivie de la Colombie-Britannique, du Manitoba et de la Saskatchewan.

Taux de chômage stable

Dans sa dernière mise à jour publiée vendredi, Statistique Canada indique que le taux de chômage s'est maintenu à 5,8 % en Alberta, en baisse de 1,7 point de pourcentage par rapport à 2021.

Le taux de chômage est demeuré inchangé [entre novembre et décembre], car davantage de travailleurs se sont joints à la population active , à savoir que le taux d'Albertains qui travaillent ou qui cherchent activement un emploi a augmenté, passant de 68,6 % à 69,16 %, selon Charles St-Arnaud.

À l'exception des Maritimes, le taux de chômage mesuré en Alberta est le plus élevé au pays, selon les indicateurs de Statistique Canada.

Charles St-Arnaud relève par ailleurs l’important écart de croissance des salaires entre l'Alberta et le reste du Canada : 1,7 % contre 5,2 %.

Amélioration dans les villes albertaines

Les indicateurs par ville montrent une légère amélioration à Edmonton qui affiche un taux de chômage de 5,4 % en décembre, contre 5,5 % un mois plus tôt.

Cette tendance est similaire à celle observée à Lethbridge, où le taux de chômage est retombé à 3,0 % en décembre après avoir atteint 3,5 % en novembre.

Calgary, pour sa part, affiche un taux de chômage de 6,6 % en décembre, soit une légère hausse comparativement au 6,0 % du mois précédent.

Pénurie de main-d’oeuvre persistante

La publication des derniers chiffres de Statistique Canada intervient alors que la province continue de faire face à une pénurie de main-d'œuvre, surtout dans les secteurs qui dépendent fortement des travailleurs qualifiés.

Un récent rapport de la Business Council of Alberta (Nouvelle fenêtre) (en anglais) fait état de plus de 60 % des entreprises sondées de la province qui ont déclaré avoir de la difficulté à pourvoir des postes.

C'est répandu dans un certain nombre d'industries, mais il y a des domaines où c'est particulièrement aigu, comme l'énergie, la fabrication et la construction , souligne Scott Crockatt, le vice-président des communications de l’organisme.

Il ajoute que la pénurie concerne particulièrement les emplois hautement techniques, comme les mécaniciens lourds, les mécaniciens de chantier et les grutiers.

Au dernier trimestre, il y avait environ 100 000 postes vacants en Alberta, selon les données de Statistique Canada.

Avec les informations de Joel Dryden