L’Indonésie déménage sa capitale, mais à quel prix environnemental?

La future ville de Nusantara doit remplacer d’ici 2024 la capitale actuelle, menacée par la montée des eaux et la pollution.

Située au bord de la mer de Java, Jakarta s'enfonce à un rythme inquiétant à cause de l'extraction incontrôlée de ses eaux souterraines.

Selon une étude réalisée en 2021 par l'Agence indonésienne pour l'évaluation et l'application des technologies, la mégalopole s'enfonce d'environ six centimètres par an, un phénomène particulièrement rapide par rapport aux autres villes côtières.

Si des mesures urgentes ne sont pas prises, un quart de la capitale pourrait être submergé d'ici 2050, selon l'Agence nationale pour la recherche et l'innovation.

Des travailleurs draguent la boue du lit de la rivière qui divise le centre-ville de Jakarta avant la saison des pluies pour éviter les inondations. Photo : Getty Images / BAY ISMOYO

Les chercheurs estiment en outre que l'approvisionnement en eau de Jakarta et de sa région pourrait venir à manquer dès 2050 si le gouvernement ne ralentit pas l'expansion de la mégalopole.

À mesure que la population explose, les problèmes relatifs au système d'assainissement vont empirer, les polluants vont contaminer les rivières et les eaux souterraines peu profondes, les rendant inutilisables , avertit Heri Andreas, spécialiste en sciences de la terre à l'Institut technologique de Bandung.

Le déménagement est également motivé par la proximité de Jakarta avec les failles tectoniques qui traversent l'archipel, ce qui rend la ville vulnérable aux séismes.

L'île de Bornéo, quant à elle, est dans la zone du pays la moins susceptible d'être affectée par des tremblements de terre, car elle est plus éloignée de la ceinture de feu du Pacifique.

Avec quelque 30 millions d'habitants, Jakarta est l'une des villes les plus denses du monde. Elle est fortement polluée par le trafic routier, un système de collecte des ordures déficient, qui pousse des habitants à brûler leurs déchets, et les émanations de centrales à charbon environnantes.

Les embouteillages monstres paralysent la circulation pendant des heures, ce qui, selon le gouvernement, représente des pertes économiques de plusieurs milliards de dollars.

Rééquilibrer les pôles économiques et politiques

La population indonésienne et l’économie du pays se concentrent de façon disproportionnée sur l'île de Java, avec près de la moitié des 270 millions d'habitants du pays.

La province de Kalimantan Est, où sera construite la nouvelle capitale, compte moins de 4 millions d'habitants.

« Le transfert de la capitale permettra une meilleure distribution et plus d'équité. » — Une citation de Joko Widodo, président de l'Indonésie

Joko Widodo a esquissé une cité utopique, en harmonie avec la nature, sur une superficie quatre fois plus grande que Jakarta et où les habitants se déplaceront à vélo ou en véhicule électrique.

Le chef de l'administration de la nouvelle capitale, Bambang Susantono, a assuré à des journalistes en décembre que Nusantara, présentée comme la première ville forestière durable, atteindrait la neutralité carbone en 2045.

L'architecte Sofian Sibarani explique sa vision de la nouvelle capitale. Photo : Getty Images / ADEK BERRY

Nous essayons de créer une ville qui fonctionne avec la nature au lieu de la remplacer , a souligné l'architecte Sofian Sibarani, chargé du plan directeur de la nouvelle capitale.

Le projet initial comprend un parlement, des logements, un barrage, une grande mosquée et un palais présidentiel qui aura la forme de l'oiseau mythique indonésien Garuda.

Catastrophe annoncée

Or, les défenseurs de l'environnement craignent que la construction d'une nouvelle métropole à Bornéo, au coeur d’un écosystème riche de milliers d'espèces animales et végétales, accélère la déforestation et détruise l'une des plus vastes et anciennes zones de forêt tropicale.

« Ça va être une catastrophe écologique massive. » — Une citation de Uli Arta Siagian, de l'organisation de défense de la nature indonésienne Walhi

La forêt tropicale à Bornéo est menacée par le projet de déménagement de la capitale indonésienne. Photo : Getty Images / ADEK BERRY

Bornéo, divisée entre l’Indonésie, la Malaisie et Brunei, est décrite par les Indonésiens comme l'un des poumons de la planète . Elle abrite des nasiques (des singes au long nez), des panthères nébuleuses, des macaques à queue de cochon ou encore des chauves-souris géantes.

Dans la zone où sera construite Nusantara vivent aussi quelque 20 000 personnes appartenant à 21 groupes autochtones, qui vivent essentiellement de la forêt.

Sibukdin, chef de la tribu Balik, a peur que ce projet arrache les siens à leurs terres ancestrales.

Plus de 90 % de la superficie forestière dans laquelle cette ethnie de chasseurs-cueilleurs vivait autrefois a déjà été perdue depuis les années 1970 à cause de son exploitation économique.

Un projet de barrage visant à fournir la future capitale en eau potable a également déjà provoqué la démolition d'un cimetière voisin, rendant Sibukdin inconsolable .

Cela a effacé nos traces , observe-t-il. C'est comme si nous n'avions aucun droit , dit-il à l'AFP.

Sibudkin, chef de la tribu Balik, visite un cimetière appartenant à sa tribu dans le district de Sepaku, dans l'est de Bornéo. Photo : Getty Images / ADEK BERRY

Si les autorités se sont engagées à respecter les droits des populations autochtones, les responsables de la province précisent que leurs revendications en matière de terres seront vérifiées et confirmées seulement s'il existe une preuve d'un quelconque droit de propriété.

Or, Sibukdin souligne que le gouvernement ne reconnaît pas formellement la totalité des terres où vit la tribu Balik.

« Quand la nouvelle capitale sera là, où pourrons-nous aller? » — Une citation de Sibukdin, chef de la tribu Balik, habitant de Bornéo

Un défi de taille

Bambang Susantono, chef de l'administration de la nouvelle capitale, assure que la première étape de la construction sera achevée dès l'an prochain.

Réunir les fonds nécessaires à la construction et à l'inauguration de Nusantara avant la fin du mandat du président Joko Widodo en octobre 2024, tel que prévu, apparaît cependant comme un défi de taille.

Mais pour certains habitants de la région, le changement se fait déjà sentir.

Dans un sanctuaire où quelque 120 orangs-outans sont acclimatés à la vie sauvage avant d'être relâchés en forêt, la déforestation sauvage s'est intensifiée depuis l'annonce en 2019 de la fondation d'une nouvelle capitale.

Un orang-outan dans un centre de réhabilitation à Penajam Paser Utara, à Bornéo Photo : Getty Images / ADEK BERRY

Les mines illégales [et] les spéculateurs immobiliers empiètent sur notre terrain. C'est une menace pour notre projet de réhabilitation des animaux, indique Jamartin Sihite, le directeur de la Fondation pour la survie des orangs-outans de Bornéo (BOSF).

Quelque 40 % du sanctuaire reboisé de 1800 hectares ont subi des dégâts ces dernières années, estime-t-il.

Et l'augmentation des activités humaines dans la région fait courir un risque à d'autres écosystèmes.

Agus Bei, qui a consacré une partie de sa vie à préserver 150 hectares de mangroves, s'inquiète des conséquences de la course aux profits sur la biodiversité.