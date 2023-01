Peter Gabriel révèle Panopticom, premier extrait de son album à venir

Plus de vingt ans après son dernier album, Peter Gabriel dévoile « Panopticom », premier extrait d’I/O, son prochain album à paraître. Sur cette nouvelle pièce, le chanteur britannique fait appel aux talents de ses proches, Brian Eno, Tony Levin, Manu Katché et David Rhodes, respectivement aux synthés, à la basse, aux batteries et à la guitare.