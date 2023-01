La communauté du Haut-Madawaska vient en aide aux sinistrés d’un incendie à Clair

Certains d’entre eux ont été accueillis par le personnel du Foyer Sonia-Lisa à Baker-Brook, une résidence qui avait annoncé sa fermeture il y a quelques jours.

La propriétaire, Sonia-Lisa Thibodeau, explique avoir reçu un appel du ministère du Développement social lui demandant d’héberger les sinistrés dans son foyer. Elle affirme ne pas avoir hésité une seconde à aider ces résidents.

Moi, c'est ça que je vais faire à partir de maintenant. C'est que je loue mes chambres à ceux qui en ont besoin. Et ceux-là qui veulent rester ici aussi longtemps qu'ils veulent , dit-elle.

Avoir tout perdu

La communauté s'est mobilisée pour nourrir les sinistrés de la Villa Beauséjour. Photo : Radio-Canada / Mathilde Pineault

Claudette Martin a perdu la majorité de ses effets personnels dans l’incendie de la veille. Pas dormi beaucoup. J'ai joué aux cartes une partie de la nuit : la patience, qu'on appelle.

Elle a reçu la visite, vendredi, de membres de sa famille qui voulaient avoir de ses nouvelles.

La Croix-Rouge est venue en aide aux sinistrés en fournissant quelques produits de base. La Croix-Rouge est venue nous en donner un petit kit, mais mes enfants en ont apporté. Même ils m'ont amené des draps de chez eux pour les mettre dans mon lit , ajoute Claudette Martin.

Manque de communication

Il y a eu « un problème de communication », a déclaré le maire de Haut-Madawska, Jean-Pierre Ouellet. Photo : Radio-Canada

Certains, dont Jean-Pierre Ouellet, maire de Haut-Madawaska, dénoncent le fait que l’aide ne se soit manifestée qu’une douzaine d’heures après l’événement.

La Société d'habitation du Nouveau-Brunswick, le [ministère du] Développement social, la Croix-Rouge : il n’y a personne qui a communiqué avec la Municipalité. Alors je pense que dans des situations comme ça, ils devraient communiquer avec la Municipalité et voir de quelle manière on peut coordonner nos activités , dit-il.

C'est un problème, c'est une question de mesures d'urgence, c'est un problème de communication , soutient le maire.

La Villa Beauséjour a été la proie des flammes, jeudi. Photo : Radio-Canada / Mathilde Pineault

De son côté, la Croix-Rouge explique avoir agi ainsi pour respecter les demandes du ministère du Développement social, car la Villa Beauséjour appartient à la Société d’habitation du Nouveau-Brunswick.

Jean-Pierre Ouellet affirme avoir lancé un appel à tous pour aider ces résidents qui ont tout perdu. Il remercie les citoyens qui ont répondu à l’appel et affirme apprécier leur générosité, dans ces moments difficiles.

La Croix-Rouge a distribué aux sinistrés quelques produits d'hygiène. Photo : Radio-Canada / Mathilde Pineault

On essaie de répondre à leurs besoins les plus immédiats. Et le plus immédiat, c'est ceux qui sont placés ici, au Foyer [Sonia-Lisa], qui ont besoin de vêtements, qui ont besoin de nourriture , dit-il.

M. Ouellet ajoute que les résidents seront rencontrés individuellement afin de connaître leurs besoins à court, moyen et long termes.

D’après le reportage de Mathilde Pineault