Trois grandes sculptures s’ajoutent au patrimoine artistique de Grande-Rivière

En plus de l’achat de deux sculptures du Rimouskois, Roger Langevin, La Femme-Poisson » et « Pied dans l’eau, la Ville a récupéré la sculpture L’Odyssée des quatre saisons, du Matanais Serge Otis.

Cette œuvre monumentale s’érige maintenant devant l’immeuble de l’hôtel de ville de Grande-Rivière.

Pour faire l’acquisition de deux sculptures de Roger Langevin, la Ville a organisé une consultation de sa population.

Au départ, ces œuvres installées, une devant le presbytère et l’autre à l'intersection des rues Grande-Allée et du Parc, avaient été prêtées par l’artiste à la Municipalité pour une période de deux ans.

Quatre ans et une fin de bail plus tard, la Ville a souhaité en faire l’acquisition, mais avec l’assentiment de la population puisqu’une des deux sculptures suscitait la critique. Au final, 178 personnes ont participé à la consultation et la vaste majorité, 78 %, s’est montrée favorable à cette acquisition.

Une oeuvre monumentale

L’installation et le transport de la sculpture de Serge Otis furent plus complexes, raconte le directeur général de Grande-Rivière, Kent Moreau. Il s'agit d’un projet qui a démarré en 2019, dit-il. À l’origine, c’est le sculpteur rimouskois Roger Langevin qui a mentionné l'existence de cette sculpture, installée à Québec sur le terrain de la maison du politologue Albert Legault.

Ami de l’artiste décédé et de sa conjointe, France Vézina, Roger Langevin tenait à ce que la sculpture revienne en Gaspésie.

La sculpture avait été préalablement offerte à différentes organisations, dont la Ville de Matane, qui a refusé le don. Grande-Rivière a donc levé la main.

C’est ainsi qu’après 58 ans à Québec, cette sculpture d’une hauteur de près de 3 m a été en partie découpée, posée sur de vieux pneus pour parcourir quelque 725 km jusqu’à Grande-Rivière où on l’a restaurée et fièrement réinstallée.