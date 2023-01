Les Saguenéens ajoutent de la profondeur en conclusion de la période des transactions

Cette période des échanges annuelle pendant les Fêtes prenait fin sur le coup de midi, vendredi.

L’entraîneur-chef et directeur général Yanick Jean a d’abord expédié le défenseur de 20 ans Vincent Fredette chez les Foreurs de Val-d’Or en retour d’un choix de huitième ronde en 2024. Celui-ci sera remplacé par le défenseur Zachary Cardinal qui s’alignait pour l’Armada de Blainville-Boisbriand.

L'entraîneur-chef et directeur général des Saguenéens de Chicoutimi, Yanick Jean, a tracé son bilan de la dernière période de transactions (archives). Photo : Capture d'écran

Yanick Jean a aussi acquis le défenseur de 18 ans Loïc Usereau en provenance des Cataractes de Shawinigan. Pour l’obtenir, il a dû céder un choix de troisième ronde au prochain repêchage.

Ensuite, les Sags ont mis la main sur Samuel Vachon de Drummondville. L’ailier de 17 ans a joué un match avec les Voltigeurs cette saison parce qu'il évolue plutôt avec les Albatros du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup dans le M18AAA.

Étant donné qu’on en a beaucoup, on était prêt à donner des choix au repêchage plus loin pour faire l’acquisition de certains joueurs pour améliorer notre club à court terme , a souligné le grand patron des opérations hockey des Sags en entrevue.

Séguin au ballotage

Les Sags ont aussi annoncé la libération de l'attaquant Marc-Antoine Séguin en plus de céder le gardien de 16 ans Luciano Ruggiero à sa formation M18AAA en raison de l'arrivée de Philippe Cloutier le 27 décembre.

Au total, les Saguenéens ont réalisé une quinzaine de transactions en incluant celle qui a été annulée en raison de la retraite du hockey junior de Nicolas Pavan.

Les Bleus détiennent dorénavant 14 sélections de première et de deuxième rondes au cours des trois prochaines années.