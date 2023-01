Achat local : il est temps de passer de la parole aux actes, croit-on à Caraquet

La stratégie pour favoriser les achats locaux doit entrer dans une nouvelle phase, selon la Chambre de commerce et du tourisme du Grand Caraquet.

Pour cet organisme, le temps de conscientiser les consommateurs à acheter localement serait donc terminé.

Le temps de faire l'éducation des consommateurs ou de les conscientiser à l'importance de l'achat local est maintenant révolu, selon la directrice générale de la Chambre de commerce et du tourisme du Grand Caraquet, Cheryl McGraw.

Cheryl McGraw, directrice générale de la Chambre de commerce et du tourisme du Grand Caraquet, le 26 novembre 2022. Photo : Radio-Canada

L'achat local, on en parle depuis longtemps, ce n'est plus un sujet tabou , s'exclame-t-elle. On en parle ouvertement, il n'y a aucun problème. Mais, il s'agit d'arrêter de se dire qu'il faudrait acheter localement puis de passer à l'action.

« Ce n'est plus une question de sensibilisation, c'est une question d'action maintenant. » — Une citation de Cheryl McGraw , Chambre de commerce et du tourisme du Grand Caraquet

Après toutes ces campagnes de sensibilisation au fil des ans, la stratégie doit donc changer de cap, croit Cheryl McGraw.

Notre région, qui est la Péninsule acadienne, on peut se relever tous ensemble et s'aider , insiste-t-elle.

L'ère numérique

La directrice de la Chambre de commerce et du tourisme du Grand Caraquet souligne l'importance de continuer d'épauler les entreprises locales à réussir le virage numérique.

La Chambre de commerce et du tourisme du Grand Caraquet veut aider les entreprises locales à réussir le virage numérique. Photo : Getty Images / PeopleImages

La population elle est réceptive, elle veut acheter localement , dit Cheryl McGraw. Donc, c'est à nous en tant qu'organisme qui est en place pour aider nos entrepreneurs, de trouver la façon de le faire en 2023. C'est l'ère numérique. Comment peut-on aider les entreprises là-dedans?

La chambre de commerce de Caraquet se dit par ailleurs très satisfaite des diverses activités et concours qui ont contribué à faire mousser les achats locaux avant et durant la période des fêtes.