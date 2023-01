De nouveaux projets d’élargissement d’autoroutes en Nouvelle-Écosse

L'autoroute 103 qui va d'Halifax à Yarmouth en longeant la côte sud de la Nouvelle-Écosse passera ainsi de deux à quatre voies jusqu'à Chester, alors que les travaux actuels s'étendent jusqu'à Hubbards.

À Argyle, le ministère des Travaux publics prévoit la construction d'un échangeur aux sorties 32 et 32A.

L'autoroute qui va vers le Cap-Breton, la 104, sera doublée sur une dizaine de kilomètres supplémentaires, entre Taylors Road et Paqtnkek, à l'est d'Antigonish.

Dans l'agglomération d'Halifax, le gouvernement prévoit élargir l'autoroute 107 entre Burnside et Loon Lake.

Les nouveaux projets s'ajoutent à huit projets en cours, dont celui de l'autoroute 101 au-dessus de la rivière Avon, près de Windsor. Photo : CBC / Paul Palmeter

Début des travaux en 2025

En comptant des travaux sur des accès autoroutiers et sur la ligne de traversier entre Chester et les îles Tancook, l'investissement est estimé à 583 millions de dollars entre 2025 et 2030.

« Nous savons combien les routes sont importantes pour les Néo-Écossais. Nous sommes une province routière. » — Une citation de Kim Masland , ministre des Travaux publics

Ces nouveaux projets s'ajoutent à huit travaux en cours sur les autoroutes 101, 103, 104 et 107, dont le controversé projet d'élargissement de l'autoroute 101 entre Three Mile Plains et Falmouth, ainsi que d'autres projets routiers et autoroutiers, pour un montant total de 450 millions de dollars pour l'année fiscale 2023-2024.

Répondre à l'accroissement de la population

Kim Masland justifie ces nouveaux investissements par le besoin de répondre à l'accroissement de la circulation en raison de l'augmentation de la population et par la nécessité de renforcer la sécurité routière.

« Doubler la largeur des autoroutes sauve des vies. » — Une citation de Kim Masland , ministre des Travaux publics

Par ailleurs, son ministère estime que la construction routière représente 6000 créations d'emplois directs et 3000 créations d'emplois indirects chaque année.

La ministre des Travaux publics de la Nouvelle-Écosse, Kim Masland, a donné sa conférence de presse vêtue d'un chandail de l'équipe canadienne de hockey junior, au lendemain de leur victoire au Mondial 2023. Photo : CBC / Patrick Callaghan

En présentant un plan à l'avance, cela donne aux constructeurs le temps de recruter et de trouver les ressources nécessaires , indique la ministre.

Questionnée sur la compatibilité entre ces investissements autoroutiers et les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de la province, la ministre a rappelé qu'une réflexion est engagée à l'Agence des transports régionaux, qui dépend de son ministère, pour proposer d'autres modes de transport que l'automobile dans la municipalité régionale d'Halifax.