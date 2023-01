La police du Grand Sudbury demande des fonds pour une unité des homicides

Le nouveau budget du Service de police du Grand Sudbury (SPGS) va être présenté au conseil municipal le 17 janvier, et propose une hausse de 5,76 % de son budget.

Cette augmentation de budget pourrait toutefois monter à 6,7 % si le plan de la police d’ajouter 24 nouveaux membres du personnel sur une période de trois ans est accepté.

La commission des services policiers propose l’embauche 18 policiers de patrouille, 2 policiers pour renforcer l’escouade de lutte contre les drogues et la création d’une escouade de lutte contre les homicides composée de 4 policiers.

Selon Al Sizer, conseiller municipal et président de la commission de police du SPGS , le service de police a besoin de renfort en raison du niveau de stress ressenti en raison d’une hausse de la charge de travail des dernières années liée notamment à une hausse des homicides.

Al Sizer est président de la Commission du Service de police du Grand Sudbury Photo : Radio-Canada

Avec la hausse des homicides que nous avons vue dans la dernière année, c’est la division des enquêtes criminelles qui se retrouve responsable de faire ces enquêtes, qui prennent beaucoup de temps , indique M. Sizer.

M. Sizer rappelle que la région du Grand Sudbury s’est vue attribuer un indice de sévérité des crimes violents de 127,2 en 2021, le rang le plus élevé au niveau municipal en Ontario pour deux années consécutives.

M. Sizer affirme que la population souhaite voir une plus grande présence policière, notamment au centre-ville, et voir des policiers assister en cas de crimes non violents .

La région du Grand Sudbury a été le théâtre de 10 homicides en 2022 et le sergent-chef Barry Ornella, qui est détective au SPGS , fait état d’une augmentation importante de la tendance au cours des dernières années.

Quand j’ai commencé comme détective il y a plusieurs années, deux homicides c’était beaucoup, là nous en avons 10, et nous devons aussi enquêter sur des fusillades, des enquêtes sur les armes qui ont été déchargées sur les domiciles ou dans les centres d’achat , explique-t-il.

Le sergent-chef Barry Ornella souhaite que l'unité d'enquête sur les homicides soit mise en place. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

M. Ornella affirme que cette nouvelle escouade pourrait aussi se pencher sur des disparitions et sur des dossiers non résolus.

Selon lui, la création de l’escouade des homicides est une solution pour faire face à une augmentation de la violence armée dans la région.

Je ne crois pas que nous devons être confortables ou être à l’aise d’avoir des excuses pour cette tendance, c’est notre communauté et nous avons la responsabilité comme policiers de résoudre des crimes et d’offrir une protection à la population , affirme-t-il.

Plus d’argent pour les services sociaux et l’entraînement des policiers

Kyle Marcus, directeur général de l’association des commerçants du centre-ville du Grand Sudbury, est d’accord avec une augmentation du nombre de policiers de la municipalité.

Je sais que le SPGS manque de main-d’œuvre et a besoin de plus de gens et plus de recrues, en ce sens nous sommes d’accord avec ces ajouts pour qu’ils aient droit à des congés et des soins de santé mentale adéquats , explique-t-il.

Kyle Marcus est directeur général de l’association des commerçants du centre-ville du Grand Sudbury Photo : Radio-Canada / Zacharie Routhier

Mais selon lui, cette augmentation de ressources devrait aller dans le même sens pour les services sociaux et l'entraînement des policiers.

J’aimerais voir le traitement des dépendances et le travail de rue être augmentés au même rythme que les services policiers , ajoute-t-il.

Ces services pourraient même alléger le travail de policiers dans certains cas , affirme-t-il.

Nous avons besoin que les policiers soient entraînés pour 2023 , dit Kyle Marcus.

Pour Al Sizer, si certains organismes de la communauté souhaitent que le budget des services de police soit réduit, il ne croit pas que c’est une solution pour le moment.

En ce moment, quand quelque chose arrive aux citoyens, le seul service qui est ouvert en tout temps c’est la police , indique-t-il.

En ce qui concerne la suggestion de remplacer les policiers par des travailleurs sociaux en ce qui concerne les interventions de santé mentale, il dit que c’est un processus déjà en essai en collaboration avec Horizon Santé-Nord dans certaines situations .

S’il y avait un plan proposé maintenant pour régler cet enjeu de santé mentale à la source, il n’y aurait pas de résistance à l’idée de réduire le budget de la police , indique-t-il.

Avec les informations de Bienvenu Senga