Une hausse du compte de taxes à Saint-Paulin qui fait mal aux citoyens à faible revenu

Plusieurs résidents de Saint-Paulin rencontrés par Radio-Canada ont fait part d’augmentations allant de 300 à 500 $.

Le maire de la municipalité Claude Frappier explique qu’une partie majeure de l’augmentation des taxes s’explique par la hausse du rôle d’évaluation des propriétés.

Le budget a été adopté lors d’une séance extraordinaire du conseil municipal le 13 décembre dernier. Selon le maire, peu de citoyens s’y sont présentés. D’ailleurs, des Paulin-Saintois se rendront à la prochaine séance du conseil lundi pour faire valoir leur mécontentement.

Lors de cette séance, le maire leur distribuera un document, dont Radio-Canada a obtenu une copie, qui détaille la hausse des taxes en fonction des différents secteurs. Parmi les hausses les plus marquées, on note celle de la compensation pour les ordures de 207 $ à 343,60 $ et deux augmentations concernant le réseau d’égout du secteur Lac Bergeron.

Dans ces pages, la municipalité admet également que le budget 2023 comporte des hausses importantes , qui s’expliquent notamment par l’inflation, les hausses élevées du carburant, des biens, des services, des frais d’enfouissement et de collectes des déchets et l’arrivée cette année, de la collecte des matières organiques, l’achat des bacs bruns, la hausse des taux d’intérêt , peut-on lire dans le document remis à Radio-Canada.

Il y est également écrit que la Municipalité de Saint-Paulin a dû, aussi, augmenter son endettement par des règlements d’emprunt, l’utilisation du fonds de roulement et de surplus accumulé. L’effet des pluies diluviennes de 2017 a encore de l’importance sur notre situation financière.

Le budget de la ville pour 2023 a augmenté de 895 737 $ pour s’établir à 4 034 893 $ cette année.

Avec les informations de Coralie Laplante