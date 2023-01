Le ministre manitobain du Travail, Reg Helwer, quitte lui aussi le caucus du PC

11 députés ont déjà pris cette décision, à l'approche du scrutin prévu cet automne

Après avoir fièrement représenté Brandon West pendant 12 ans, j’ai décidé de passer plus de temps avec ma famille et de ne pas me représenter aux élections , écrit Reg Helwer.

L’actuel ministre du Travail, de la Protection des consommateurs et des Services gouvernementaux et député de Brandon-Ouest a été élu pour la première fois à l’Assemblée législative provinciale en 2011. Il a ensuite été réélu deux fois.

Reg Helwer a également été responsable de la fonction publique et de la Régie des services publics.